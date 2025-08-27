Presentadora de Univisión llora en vivo por el tiroteo en Minneapolis (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Una presentadora de Univisión no pudo contener el llanto a dar la noticia sobre el tiroteo ocurrido en la Escuela Católica de la Anunciación de Minneapolis que ha dejado conmocionado a toda la comunidad.

A Satcha Pretto se le quebró la voz con las imágenes en vivo de los padres junto a los sobrevivientes del ataque. “Como mamás nos duele, nos duele que se registren este tipo incidentes porque todos los días mandamos a nuestros niños a las escuelas pensando que van a estar bien”, dijo con la voz solloza.

La presentadora pidió disculpa a la audiencia por no contener su conmoción por la noticia, sin embargo, manifestó que es “injusto que los muchachitos vayan a sus escuelas y tengan que enfrentar esto”.

Fue la propia cadena de televisión los responsables de difundir el vídeo en el cual se escucha a Pretto hablar sobre el tema sensible.

Víctimas fatales del tiroteo

El tiroteo se registró este miércoles 27 de agosto en la Escuela Católica de la Anunciación de Minneapolis, dejando un saldo mortal de dos niños de 8 y 10 años. Además, 17 personas resultaron heridas; de éstas, 14 son menores.

Tras el incidente el atacante identificado como Robin Westman se disparó detrás del lugar. De acuerdo a información de las autoridades, el hombre disparó a través de las ventanas de la institución mientras portaba tres armas de fuego: un rifle, una escopeta y una pistola.