Misión Nevado activa jornada de atención veterinaria en esta zona de Caracas

A través de sus redes sociales, la Misión Nevado informó que llevará a cabo una jornada de atención veterinaria integral en la parroquia Macarao, en el Distrito Capital. Los dueños de mascotas podrán acceder a una amplia variedad de servicios gratuitos, como:

Consulta veterinaria

Desparasitación

Vacunación antirrábica

Corte de Uñas y

Limpieza de oídos

¿Dónde es la convocatoria?

De igual modo, exhortaron a las personas a acudir a la calle Isaías Angarita, la charanga, en el sector Los Tubitos. La actividad se realizará este miércoles 10 de septiembre, a partir de las 10:00 am, y está dirigida a “todos esos perritos y gatitos comunitarios que serán trasladados por sus amigos humanos”.

Estas jornadas tienen como finalidad garantizar el cuidado y bienestar de los animales, como parte de las directrices gubernamentales.

Recomendaciones