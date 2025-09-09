Misión Nevado activa jornada de atención veterinaria en esta zona de Caracas

A través de sus redes sociales, la Misión Nevado informó que llevará a cabo una jornada de atención veterinaria integral en la parroquia Macarao, en el Distrito Capital. Los dueños de mascotas podrán acceder a una amplia variedad de servicios gratuitos, como:
Consulta veterinaria
Desparasitación
Vacunación antirrábica
Corte de Uñas y
Limpieza de oídos
¿Dónde es la convocatoria?
De igual modo, exhortaron a las personas a acudir a la calle Isaías Angarita, la charanga, en el sector Los Tubitos. La actividad se realizará este miércoles 10 de septiembre, a partir de las 10:00 am, y está dirigida a “todos esos perritos y gatitos comunitarios que serán trasladados por sus amigos humanos”.
Estas jornadas tienen como finalidad garantizar el cuidado y bienestar de los animales, como parte de las directrices gubernamentales.
Recomendaciones
Los dueños de mascotas deben presentarse a la hora y en el lugar establecido. Se recomienda ser puntual porque serán atendidos por orden de llegada.
Es importante mantener la higiene y limpieza en el área. Por ende, se hace un llamado a recoger los excrementos de los animales.
Los asistentes deben mantener la compostura y tener paciencia mientas esperan su turno.
Al ser atendidos deberán proporcionar unos datos básicos para el registro de la Misión Nevado.
Para mayor información, pueden ingresar en las redes sociales de Misión Nevado, donde difunden los detalles sobre las jornadas y actividades especiales.