Misión Nevado activa jornada de atención veterinaria en esta zona de Caracas

La información fue difundida mediante su cuenta oficial en Instagram @NevadoCaracas

Por Meridiano

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 07:00 pm
Foto: Referencial / Cortesía
A través de sus redes sociales, la Misión Nevado informó que llevará a cabo una jornada de atención veterinaria integral en la parroquia Macarao, en el Distrito Capital. Los dueños de mascotas podrán acceder a una amplia variedad de servicios gratuitos, como:

  • Consulta veterinaria

  • Desparasitación

  • Vacunación antirrábica

  • Corte de Uñas y

  • Limpieza de oídos

¿Dónde es la convocatoria?

De igual modo, exhortaron a las personas a acudir a la calle Isaías Angarita, la charanga, en el sector Los Tubitos. La actividad se realizará este miércoles 10 de septiembre, a partir de las 10:00 am, y está dirigida a “todos esos perritos y gatitos comunitarios que serán trasladados por sus amigos humanos”.

Estas jornadas tienen como finalidad garantizar el cuidado y bienestar de los animales, como parte de las directrices gubernamentales.

Recomendaciones

  • Los dueños de mascotas deben presentarse a la hora y en el lugar establecido. Se recomienda ser puntual porque serán atendidos por orden de llegada.

  • Es importante mantener la higiene y limpieza en el área. Por ende, se hace un llamado a recoger los excrementos de los animales.

  • Los asistentes deben mantener la compostura y tener paciencia mientas esperan su turno.

  • Al ser atendidos deberán proporcionar unos datos básicos para el registro de la Misión Nevado.

  • Para mayor información, pueden ingresar en las redes sociales de Misión Nevado, donde difunden los detalles sobre las jornadas y actividades especiales.

Martes 09 de Septiembre de 2025
