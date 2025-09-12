Mira cómo queda la tabla de posiciones tras la jornada de este jueves (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

A medida que pasan las jornadas, la lucha por alcanzar o asegurar los puestos de playoffs se va poniendo más interesante y en este jueves, 11 de septiembre, se efectuó una nueva jornada en Las Mayores, lo que permite evaluar algún movimiento en la tabla de posiciones.

En esta parte final del torneo, el grupo más interesante, es el Oeste de la Liga Americana, donde los Marineros acaban de igualar a los líderes, Astros de Houston.

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (87-60)

Mets de Nueva York (76-71)

Marlins de Miami (68-79)

Bravos de Atlanta (65-81)

Nacionales de Washington (60-86)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (89-58)

Cachorros de Chicago (83-63)

Rojos de Cincinnati (74-72)

Cardenales de San Luis (72-75)

Piratas de Pittsburgh (64-83)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (82-64)

Padres de San Diego (80-67)

Gigantes de San Francisco (74-72)

Cascabeles de Arizona (73-74)

Rockies de Colorado (40-107)

Comodín en la Liga Nacional:

Cachorros de Chicago (+7.5)

Padres de San Diego (+4)

Mets de Nueva York -

Gigantes de San Francisco 1.5

Rojos de Cincinnati 1.5.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (84-62)

Yankees de Nueva York (81-65)

Medias Rojas de Boston (81-66)

Rays de Tampa Bay (72-74)

Orioles de Baltimore (69-77)

División Central

Tigres de Detroit (84-63)

Guardianes de Cleveland (75-71)

Reales de Kansas City (74-73)

Mellizos de Minnesota (64-82)

Medias Blancas de Chicago (57-90)

División Oeste

Astros de Houston (79-68)

Marineros de Seattle (79-68)

Rangers de Texas (77-70)

Angelinos de Los Ángeles (69-78)

Atléticos (67-80).

Comodín en la Liga Americana: