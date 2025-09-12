Juegos para hoy en la MLB: 12 de septiembre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una jornada de solamente nueve desafíos este jueves, todas las franquicias regresan a la acción y por lo tanto, repasaremos los enfrentamientos de cara a este viernes, 12 de septiembre, en las Grandes Ligas.

El primer compromiso comenzará a las 2:20pm y dos lanzadores venezolanos buscarán hacer un buen trabajo en el morrito: el zurdo Martín Pérez y el derecho Pablo López.

El choque más importante de esta fecha será el inicio de la última serie entre los mayores rivales de la MLB: Yankees ante Boston, en la lucha por ver quién se queda con el segundo puesto de su división.

Juegos para hoy en la MLB:

- Rays de Tampa vs Cachorros de Chicago 2:20pm

- Reales de Kansas City vs Phillies de Philadelphia 6:45pm

- Piratas de Pittsburgh vs Nacionales de Washington 6:45pm

- Orioles de Baltimore vs Azulejos de Toronto 7:07pm

- Medias Blancas de Chicago (Martín Pérez) vs Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) 7:10pm

- Tigres de Detroit vs Marlins de Miami 7:10pm

- Yankees de Nueva York vs Medias Rojas de Boston 7:10pm

- Rangers de Texas vs Mets de Nueva York 7:10pm

- Astros de Houston vs Bravos de Atlanta 7:15pm

- Cascabeles de Arizona (Brandon Pfaadt) vs Mellizos de Minnesota (Pablo López) 8:10pm

- Cardenales de San Luis vs Cerveceros de Milwaukee 8:10pm

- Rockies de Colorado vs Dodgers de Los Angeles 8:40pm

- Rojos de Cincinnati vs Atléticos de Oakland 10:05pm

- Angelinos de Anaheim vs Marineros de Seattle 10:10pm

- Dodgers de Los Angeles vs Gigantes de San Francisco 10:15pm.