Juegos para hoy en la MLB: 12 de septiembre de 2025

Luego de una jornada de solamente nueve desafíos este jueves, todas las franquicias regresan a la acción y por lo tanto, repasaremos los enfrentamientos de cara a este viernes, 12 de septiembre, en las Grandes Ligas.
El primer compromiso comenzará a las 2:20pm y dos lanzadores venezolanos buscarán hacer un buen trabajo en el morrito: el zurdo Martín Pérez y el derecho Pablo López.
El choque más importante de esta fecha será el inicio de la última serie entre los mayores rivales de la MLB: Yankees ante Boston, en la lucha por ver quién se queda con el segundo puesto de su división.
Juegos para hoy en la MLB:
- Rays de Tampa vs Cachorros de Chicago 2:20pm
- Reales de Kansas City vs Phillies de Philadelphia 6:45pm
- Piratas de Pittsburgh vs Nacionales de Washington 6:45pm
- Orioles de Baltimore vs Azulejos de Toronto 7:07pm
- Medias Blancas de Chicago (Martín Pérez) vs Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) 7:10pm
- Tigres de Detroit vs Marlins de Miami 7:10pm
- Yankees de Nueva York vs Medias Rojas de Boston 7:10pm
- Rangers de Texas vs Mets de Nueva York 7:10pm
- Astros de Houston vs Bravos de Atlanta 7:15pm
- Cascabeles de Arizona (Brandon Pfaadt) vs Mellizos de Minnesota (Pablo López) 8:10pm
- Cardenales de San Luis vs Cerveceros de Milwaukee 8:10pm
- Rockies de Colorado vs Dodgers de Los Angeles 8:40pm
- Rojos de Cincinnati vs Atléticos de Oakland 10:05pm
- Angelinos de Anaheim vs Marineros de Seattle 10:10pm
- Dodgers de Los Angeles vs Gigantes de San Francisco 10:15pm.