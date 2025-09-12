Autoridades de Costa Rica allanan hotel donde falleció el hijo de exjugador de los Yankees (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de Costa Rica allanaron este jueves el hotel donde falleció el hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, así lo dio a conocer el fiscal Kenneth Álvarez, en entrevista con la cadena ESPN.

Miller Gardner falleció el 21 de marzo en el resort costarricense donde se hospedaba con su familia. Brett Gardner y su esposa, Jessica, anunciaron la muerte de su hijo menor dos días después en un comunicado emitido por los “Mulos del Bronx”.

Objetivo del allanamiento

De acuerdo con el funcionario del gobierno costarricense, el allanamiento de tres horas en el Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort en el área de Manuel Antonio tuvo como objetivo recopilar evidencia adicional relacionada con lo que la autopsia determinó como la muerte por monóxido de carbono.

“Recordemos que lo que se hizo en ese momento fue la medición de sustancias tóxicas en el lugar”, declaró Álvarez a ESPN. “Con base en esas pruebas, se programó una segunda diligencia, la cual se llevó a cabo hoy para recabar evidencias”.

Fue el primer registro formal del hotel desde que las autoridades acudieron al resort una semana después de la muerte.

El fiscal sugirió que la investigación podría resultar en un caso de homicidio involuntario. Asimismo, declaró a ESPN que las autoridades registraron las oficinas de administración, mantenimiento y contabilidad, recuperando evidencia física y digital.

También indicó que varios miembros del personal del hotel han sido entrevistados y “siempre se han mostrado colaborativos”. No se han presentado arrestos ni cargos en el caso. Al mismo tiempo, agregó que el Ministerio Público ha tenido “contacto constante con los abogados que la familia Gardner contrató en Costa Rica”.