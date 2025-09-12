MLB: Este es el tiempo que estará lejos de los terrenos Lourdes Gurriel Jr. (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr., jardinero de los Cascabeles de Arizona, fue sometido este jueves a una cirugía para reparar una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) en su rodilla derecha. La intervención fue reportada como exitosa por el periodista independiente Francys Romero, quien confirmó que el jugador estará fuera de acción entre nueve y diez meses, lo que lo dejaría fuera de los terrenos de juego hasta junio o julio de la temporada 2026.

Una lesión que marca el cierre de una campaña irregular

Gurriel Jr., de 31 años, culminó la temporada 2025 con una línea ofensiva de .248/.295/.418, sumando 19 cuadrangulares, 80 carreras impulsadas y un récord personal de 10 bases robadas en 546 apariciones al plato. Aunque sus números no reflejan su mejor rendimiento histórico, el jardinero mostró consistencia en momentos clave y mantuvo una tasa de ponches baja (13.9%), lo que sugiere que su producción ofensiva podría haber sido afectada por factores externos como el bajo promedio de bateo en bolas en juego (.254 BABIP).

El contrato con Arizona

La lesión llega en un momento crítico para Gurriel, quien se encuentra en el segundo año de un contrato de tres temporadas por 42 millones de dólares con los Cascabeles. Aunque tenía la opción de salirse del acuerdo al finalizar 2025, la prolongada recuperación prácticamente descarta esa posibilidad.

En 2026, el cubano recibirá un salario de 13 millones de dólares, mientras que el equipo mantiene una opción de 14 millones para 2027, con un buyout de 5 millones.

Para Arizona, la ausencia de Gurriel representa un golpe sensible en su alineación, especialmente por su rol como bateador derecho en un outfield predominantemente zurdo. La gerencia deberá considerar alternativas en el mercado invernal para cubrir su vacante, mientras confía en el desarrollo de talentos como Blaze Alexander y Tim Tawa.