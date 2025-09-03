Lourdes Gurriel Jr. perderá el resto de la temporada por lesión de rodilla (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero cubano de los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., se perderá el resto de la campaña debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, así lo dio a conocer la organización este martes.

El desgarro del ligamento cruzado anterior probablemente afectará también su temporada 2026. El All-Star de 2023 está en medio de un contrato de tres años por 42 millones que se extiende hasta 2026 e incluye una opción del club para 2027.

La lesión de Gurriel

La lesión de Gurriel ocurrió en la parte alta de la sexta entrada. El primera base de los Rangers de Texas, Rowdy Tellez, conectó un lanzamiento de Ryne Nelson, enviándolo profundamente al hueco del jardín central izquierdo.

El jardinero Blaze Alexander, quien jugaba su primer encuentro en la pradera central, realizó una impresionante y atlética zambullida para atrapar la pelota. Pero en el proceso, Lourdes Gurriel Jr. tuvo que cambiar de rumbo para evitar chocar con él.

El veterano cayó al suelo inmediatamente, tomándose la rodilla derecha. Gurriel permaneció en el suelo varios minutos mientras el personal médico lo atendía. El jugador de 31 años finalmente se levantó y caminó hacia el carrito antes de ser retirado del campo.

La lesión de Lourdes Gurriel Jr. ciertamente no pintaba bien, y los D-backs podrían quedarse con un grupo de infielders extremadamente joven. Fue reemplazado por el recientemente llamado jardinero ambidiestro Jorge Barrosa.

Sus números

Lourdes Gurriel Jr. se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, tercera con el conjunto de Arizona. El jardinero tiene un promedio vitalicio de .274, con 902 hits, 129 jonrones y 491 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .248/.295/.418 (Avg/Obp/Slg); en 500 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 124 imparables, 19 cuadrangulares, anotado 52 e impulsado 80. Ha recibido 31 boletos y se ha ponchado en 76 ocasiones.