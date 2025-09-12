Resultados MLB: 11 de septiembre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada del mejor beisbol del mundo se disputó este jueves, 11 de septiembre, en las distintas plazas y evidentemente, chequearemos cómo quedaron cada uno de los nueve resultados que se llevaron a cabo.

Las caras más destacadas de esta fecha fueron las de: el venezolano Jesús Luzardo, con 22 bateadores retirados, después de aceptar cinco indiscutibles, además de cuatro carreras limpias en el primer inning y Kevin Gausman con un juego completo en blanco ante Astros, como lanzadores.

Mientras que a nivel ofensivo, la figura fue Aaron Judge, con par de cuadrangulares que lo hicieron igualar la cuarta casilla entre los máximos jonroneros de todos los tiempos en los Yankees de Nueva York con el Hall of Fame Joe DiMaggio, tras llegar a 361 bambinazos.

Resultados de la MLB:

- Piratas de Pittsburgh 2-3 Orioles de Baltimore

- Rays de Tampa Bay 1-5 Orioles de Baltimore

- Astros de Houston 0-6 Azulejos de Toronto

- Nacionales de Washington 0-5 Marlins de Miami

- Tigres de Detroit 3-9 Yankees de Nueva York

- Mets de Nueva York 4-6 Phillies de Philadelphia

- Reales de Kansas City 2-3 Guardianes de Cleveland

- Rockies de Colorado 0-2 Padres de San Diego

- Angelinos de Anaheim 6-7 Marineros de Seattle.

