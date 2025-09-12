Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 12 de septiembre en MLB

Suscríbete a nuestros canales

Los lanzadores venezolanos serán protagonistas en la jornada de este viernes por la noche, que representan el inicio de un fin de semana clave para los organizaciones que aspiran a los puestos de clasificación en la presente temporada de las Grandes Ligas.

Martín Pérez tomará la batuta por los Medias Blancas de Chicago, en busca de su segunda victoria en la vigente campaña de Las Mayores. El de Las Matas tiene la misión de cerrar con el pie derecho una presentación accidentada en 2025 frente a los Guardianes de Cleveland, equipo con el que figura marca de un lauro y dos derrotas, 23 ponches y una efectividad de 7.39 en 10 apariciones en el morrito.

El zurdo viene de una labor inestable donde sufrió su cuarto revés en la temporada tras permitir cinco hits, seis carreras y tres boletos en cuatro entradas completas. Martín Pérez cuenta con récord de un juego ganado y cuatro caídas, 39 abanicados, WHIP de 1.07 y una efectividad de 3.15 en ocho aperturas.

Pablo López se enfrenta a los Dbakcs

Otro de los criollos que tomará las riendas en el montículo para Pablo López, quien afronta segunda presentación después de ser reactivado por los Mellizos de Minnesota. El 'Doctor' se mide a los Cascabeles de Arizona, que se encuentra en plena lucha por uno de los comodines en la Liga Nacional.

El diestro volverá a medirse a la franquicia de la División Oeste del viejo circuito por primera vez en tres años, cuando sufrió el revés luego de permitir seis hits, cuatro carreras, un jonrón, dos boletos y siete ponches en 4.2 innings de labor. De por vida contra Diamondbacks, el venezolano cuenta con registro de 0-2, 22 ponches y una efectividad de 5.40 en cuatro apariciones en el montículo.

Aunque se quedó con el revés en su regreso a la acción, López tuvo un desempeño sobre las expectativas con una actuación de seis entradas completas, seis imparables, dos rayitas permitidas, un pasaporte y cuatro ponches ante Reales de Kansas City, el pasado 5 de septiembre.