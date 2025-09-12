¿Quién es Luis Zubeldía? El DT argentino candidato a dirigir la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela busca oficialmente nuevo seleccionador para el próximo proceso eliminatoria rumbo al Mundial de 2030, luego de que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) despidiera a Fernando "Bocha" Batista tras el rotundo fracaso en el reciente clasificatorio mundialista.

La Vinotinto fue goleada en Maturín (3-6) a manos de Colombia para quedar octavos y sin aspiraciones al repechaje, provocando que el entrenador argentino terminara su ciclo como mandamás del equipo nacional. Esto ha provocado que surgen nuevos nombres para el mando de la selección tricolor antes de que arranque las siguientes eliminatorias.

Conocidos de la selección como César Farías y Rafael Dudamel son algunos que ha sonado con fuerzas como posible regreso al banquillo de la Vinotinto. De la misma manera, el argentino Luis Zubeldía ha sido el dirigente extranjero que también destaca entre los rumores como posible sustituto de Batista.

¿Quién es Luis Zubeldía?

El estratega albiceleste no tuvo una carrera para destacar como jugador profesional, pero como entrenador ha ganado un reconocimiento importante a tan corta edad, convirtiéndose en uno de los entrenadores más jóvenes en dirigir en la Primera División de Argentina, justamente con Lanús, en 2008.

Zubeldía, de 44 años, ha dirigido equipos en diversos países, incluyendo Argentina, Ecuador, Colombia, México y Brasil, ganando reconocimiento por su estilo táctico y su capacidad para trabajar con planteles jóvenes. Uno de sus logros más destacados fue con Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde conquistó la Copa Sudamericana y fue campeón en Ecuador.

Además de eso, ha tenido cercanía con los venezolanos, ya que recientemente fue el director técnico de Nahuel Ferraresi en Sao Paulo hasta junio de este año. No tiene experiencia como seleccionador, pero su perfil se caracteriza por el profesionalismo, el enfoque estratégico y una personalidad exigente, lo que le ha permitido construir una carrera sólida en el competitivo mundo del fútbol sudamericano.