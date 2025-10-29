Dread Mar I vuelve a Venezuela: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El artista argentino Dread Mar I, confirma su presentación en Venezuela como parte de su Gira Internacional “20 años Tour”. Este próximo 13 de diciembre en la emblemática terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco en Caracas: todos seremos testigos del poderoso mensaje musical y potente trayectoria de uno de los exponentes del reggae más importantes a nivel global.

Con una puesta en escena cargada de talento y de un repertorio que por décadas nos ha transmitido amor y buena vibra, Dread Mar I vuelve a nuestro país para reconectar con sus seguidores y regalarnos una noche llena de energía, música y diversión, en unos de los espacios más amigables de nuestra ciudad capital. Las entradas se encuentran disponibles en www.maketicket.com.ve

De la mano de los productores de TuEvento, quienes desde ya, nos garantizan un show impecable, este próximo mes de diciembre será para disfrutar al 100% de toda esa magia que siempre nos trae este querido artista, en un evento que nos invita a cerrar el año de la mejor forma posible.

Nombrado como “El maestro del Reggae”, su voz es reconocida por clásicos como "Tú sin mí”, “Àrbol sin hojas”, “Sàlvame”, “Hoja en Blanco”, entre muchísimas otras; su calidez del caribe y su esencia del reggae argentino, hacen de Dread Mar I un artista único que en cada escenario brinda una experiencia inolvidable.

