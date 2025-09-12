¿Se desaprovechó el talento de la Vinotinto? Esto dijo Juan Arango (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En el cierre del Campamento Performance 318, la leyenda de la Vinotinto, Juan Arango, lamentó la no clasificación al Mundial de 2026, pero mostró su confianza en el talento de la actual generación de jugadores.

Para el ex delantero del Mallorca y Borussia Mönchengladbach, el equipo no ha logrado "engranar", a pesar de contar con futbolistas de gran calidad, lo que sugiere que el problema no es la falta de talento, sino su aprovechamiento, dejando en evidencia el trabajo de Fernando Batista antes de su despido.

Talento sin la confianza necesaria

Juan Arango enfatizó que, si bien la Vinotinto no rindió como se esperaba y la afición no está contenta con los resultados, existe un gran potencial en el plantel. "Confío mucho en que hay grandísimos jugadores, hay mucho talento en la selección y es hora de que exploten", expresó.

Sin embargo, sugirió que la falta de confianza en ciertos jugadores puede ser un factor clave y que durante los últimos años, ha afectado negativamente en el crecimiento de la selección.

Hay varias falencias en defensa

Por otro lado, el excapitán de la selección hizo un análisis por zonas del campo. "Si te pones a ver está Savarino, Soteldo, de mitad de cancha para adelante hay un equipazo", afirmó, destacando la calidad ofensiva del equipo.

No obstante, señaló que la zona defensiva es el punto más débil, donde el equipo no ha logrado la solidez necesaria. "Defensivamente no han tenido la confianza, aquí también tenemos muy buenos jugadores, quizás el central nos ha costado un poco, pero en términos generales tenemos muy buen equipo. No nos hemos podido engranar y ahí está la clave".