Concluye con éxito el Campamento Performance 318

El Campamento Performance 318 ha finalizado una edición más, dejando un impacto positivo en cientos de jóvenes talentos del fútbol venezolano.

Para cerrar con broche de oro, leyendas de la Vinotinto como Juan Arango, Renny Vega y Alexander “Pequeño” Rondón ofrecieron una rueda de prensa en el Centro Italiano Venezolano (CIV) de Caracas, donde compartieron sus impresiones sobre la experiencia.

Los tres exfutbolistas se mostraron muy satisfechos con el desarrollo del campamento, destacando el talento y la dedicación de los jóvenes participantes. Durante varias semanas, tuvieron la oportunidad de entrenar a un grupo de atletas de entre 6 y 17 años, brindándoles herramientas y conocimientos esenciales para su formación y desarrollo.

La importancia de una preparación de alto nivel

En la conferencia, las leyendas del fútbol nacional enfatizaron la importancia de una preparación integral para los futuros profesionales. Afirmaron que es fundamental que los nuevos talentos tengan una base sólida que les permita alcanzar el máximo nivel en Venezuela e incluso, ganarse una oportunidad en el extranjero.

Juan Arango, Renny Vega y Alexander Rondón subrayaron que iniciativas como el Campamento Performance 318 son vitales para nutrir y pulir el talento emergente, ofreciendo una guía profesional que va más allá de lo puramente técnico.

Uno de los momentos más emotivos de la rueda de prensa fue la participación de algunos jóvenes, quienes aprovecharon para hacerle varias preguntas a sus ídolos. Entre ellas, destacar cuál fue el mejor momento en la carrera de cada uno y todos coincidieron en que el debut profesional es algo que nunca se olvida.

No obstante, Juan Arango se animó a confesar otro escenario que marcó su carrera y fue la lesión que sufrió en el Mallorca, la cual lo dejó inconsciente. El ex delantero afirmó que regresar de ese golpe y seguir en un buen nivel, fue muy importante.

Expansión nacional y un llamado a la FVF

Esta edición del campamento recorrió varias ciudades del país, incluyendo San Cristóbal, Maracaibo, Caracas, Valencia y Puerto Ordaz. Sin embargo, los organizadores tienen planes ambiciosos para el futuro. "Nuestra meta es llegar a todos los estados de Venezuela en las próximas ediciones", comentaron.

Para lograr esta expansión, hicieron un llamado a los patrocinadores y, de manera particular, a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para que se unan al proyecto.

Con un mayor apoyo, el Campamento Performance 318 podría expandir su alcance y continuar su valiosa labor de formar a la próxima generación de futbolistas venezolanos.