Calendario de los venezolanos en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de Atletismo a cielo abierto que se realizará en la ciudad de Tokio, capital de Japón, del 13 al 20 de septiembre, tendrá la participación de cuatro venezolanos. El máximo evento deportivo del planeta será transmitido en exclusiva por Meridiano Televisión desde el día viernes 12 del mes de turno a partir de las

El Mundial Tokio 2025 representará la edición número 20 de este torneo y la segunda vez que la capital nipona recibe esta competición, la vez anterior fue en el año de 1991. Esta será la quinta presentación seguida de Venezuela en el Mundial de Atletismo, el país además ostenta cuatro medallas de oro y una de bronce.

Quiénes son los venezolanos en Tokio

La delegación venezolana este año está integrada por cuatro atletas (Yulimar Rojas, Leodan Torrealba, Magaly García y Ricardo Montes) los cuales competirán en tres disciplinas.

En salto triple el país estará representado por Yulimar Rojas en el ala femenina, mientras que Leodan Torrealba en el masculino. Rojas llega como la gran referente del país con cuatro medallas de oro en la especialidad y con el récord mundial de la especialidad de 15,74 metros.



La nativa del estado Anzoátegui tendrá su primera gran competencia luego de la lesión en 2024 del tendón de Aquiles, que la dejó fuera de las pistas un año completo. Yulimar R. debutará en el Mundial de Atletismo el martes 16 de septiembre.

Por su parte, Leodan Torrealba, tendrá su segunda aparición en mundiales, la vez anterior terminó en el décimo lugar del campeonato que se realizó en Budapest de 2023. El criollo llega a Tokio con el récord nacional de 16.90 metros, debutará en Tokio el miércoles 17 del mes en curso.

Magaly García llevará la bandera de Venezuela en la prueba de maratón. La corredora tendrá su primera presentación en mundiales el domingo 14 de septiembre.

Mientras que Ricardo Montes representará al país en la prueba de salto con pértiga masculino y será el primero de la delegación venezolana que competirá en Tokio el día 13 de septiembre. Además, será su presentación en el torneo y llega con el cartel de campeón de los Juegos Panamericanos Junior de la especialidad.

A qué hora competirán los venezolanos