Anuncian trabajos de alto impacto en el ferrocarril de los Valles del Tuy (+Fecha)

Desde el 27 al 28 de septiembre, el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) llevará a cabo trabajos de alto impacto como parte de las “labores de mantenimiento preventivo”. La información fue difundida mediante su cuenta oficial en Instagram, donde especificaron los detalles. Por ende, exhortan a los usuarios a tomar las previsiones al respecto.
¿Cuál será el horario?
La Vía Única Temporal (VUT) será establecida desde el sábado a las 8:00 pm hasta las 12:00 del mediodía del domingo, para facilitar el traslado de los usuarios a sus destinos. De este modo, se promueve “la seguridad operativa” y la preservación de la infraestructura ferroviaria.
La empresa estatal agradeció por la “comprensión y colaboración de los usuarios” durante el período que realizan las mejoras en el sistema. Además, hicieron un llamado a la población a “seguir las indicaciones del personal operativo” para mantener la continuidad operativa y evitar inconvenientes mayores en los desplazamientos.
Por último, ratificaron su compromiso con la ciudadanía al garantizar “el fortalecimiento del sistema ferroviario nacional y el bienestar colectivo”.
Recomendaciones
Los usuarios deben tener en consideración las labores de mantenimiento y realizar sus traslados con antelación.
Aunque se mantiene activo el servicio ferroviario, los usuarios podrán seleccionar medios de transporte terrestre u otras opciones a fin de evitar demoras.
Deben estar atentos al pronunciamiento de las autoridades del Ministerio de Transporte o del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE).
Para mayor información pueden ingresar en las redes sociales oficiales del IFE.