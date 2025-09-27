Anuncian trabajos de alto impacto en el ferrocarril de los Valles del Tuy (+Fecha)

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 27 al 28 de septiembre, el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) llevará a cabo trabajos de alto impacto como parte de las “labores de mantenimiento preventivo”. La información fue difundida mediante su cuenta oficial en Instagram, donde especificaron los detalles. Por ende, exhortan a los usuarios a tomar las previsiones al respecto.

¿Cuál será el horario?

La Vía Única Temporal (VUT) será establecida desde el sábado a las 8:00 pm hasta las 12:00 del mediodía del domingo, para facilitar el traslado de los usuarios a sus destinos. De este modo, se promueve “la seguridad operativa” y la preservación de la infraestructura ferroviaria.

La empresa estatal agradeció por la “comprensión y colaboración de los usuarios” durante el período que realizan las mejoras en el sistema. Además, hicieron un llamado a la población a “seguir las indicaciones del personal operativo” para mantener la continuidad operativa y evitar inconvenientes mayores en los desplazamientos.

Por último, ratificaron su compromiso con la ciudadanía al garantizar “el fortalecimiento del sistema ferroviario nacional y el bienestar colectivo”.

Recomendaciones