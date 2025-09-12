El IFE anuncia labores de mantenimiento preventivo, sepa el horario y la fecha

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Ferrocarriles del Estados (IFE) anunció que realizarán labores de mantenimiento de Pica y Poda a nivel de catenaria, el próximo domingo 14 de septiembre. Por ello, será habilitada una Vía Única Temporal “para minimizar el impacto en el servicio comercial” y evitar demoras durante los desplazamientos de los usuarios.

Estas labores tienen como objetivo mantener la “operatividad y seguridad de la línea Caracas-Cúa”. Además, serán realizadas desde la apertura hasta las 12:00 del mediodía. De este modo, se evitan interrupciones o posibles incidentes durante la temporada de lluvia.

De igual modo, el IFE exhortó a los ciudadanos a cumplir con las indicaciones del personal operativo, para “garantizar la seguridad y eficiencia”.

“¡Juntos seguimos construyendo un ferrocarril para todos!”, reza la publicación en la cuenta de Instagram @Ife_ve.

Reemplazo de luminarias

Este 12 de septiembre, la clase trabajadora del IFE inició el reemplazo de luminarias fluorescentes en las diversas instalaciones del sistema de transporte, específicamente en la estación Terminal Caracas. Estas labores forman parte del plan de conservación energética, para garantizar la óptima gestión de los recursos.