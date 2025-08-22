Nacionales

Restituyen el servicio del Metro de Caracas tras apagón

La falla dejó si electricidad durante dos horas y media a la capital de Venezuela, lo cual obligó a los ciudadanos usar transporte público en plena lluvia

Por Wandor Dumont
Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 07:16 pm
El Metro de Caracas informó este viernes 22 de agosto que el servicio del principal medio de transporte masivo de la ciudad capital fue restituido luego de la falla eléctrica que afectó gran parte del Área Metropolitana y otras entidades de la Región Central.

"Se informa a nuestros usuarios que tras la normalización del suministro eléctrico en la capital, se restablece el servicio comercial en todas las líneas del sistema subterráneo", escribió la empresa en Instagram.

 

Qué generó el apagón

El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, informó que el corte de electricidad que afectó a Caracas y zonas aledañas se debió a los fuertes vientos y lluvias que se registraron la tarde de este viernes.

La información fue difundida por el canal del Estado. "Producto de las lluvias torrenciales y los fuertes vientos, se produjo una falla en la subestación de El Junquito que afectó parcialmente algunas zonas del centro del país, como La Guaira, Guarenas, Guatire, Altos Mirandinos y parte del este de Caracas", indicó VTV.

 

Viernes 22 de Agosto de 2025
