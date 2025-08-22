Restituyen el servicio del Metro de Caracas tras apagón

Suscríbete a nuestros canales

El Metro de Caracas informó este viernes 22 de agosto que el servicio del principal medio de transporte masivo de la ciudad capital fue restituido luego de la falla eléctrica que afectó gran parte del Área Metropolitana y otras entidades de la Región Central.

"Se informa a nuestros usuarios que tras la normalización del suministro eléctrico en la capital, se restablece el servicio comercial en todas las líneas del sistema subterráneo", escribió la empresa en Instagram.

Qué generó el apagón

El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, informó que el corte de electricidad que afectó a Caracas y zonas aledañas se debió a los fuertes vientos y lluvias que se registraron la tarde de este viernes.

La información fue difundida por el canal del Estado. "Producto de las lluvias torrenciales y los fuertes vientos, se produjo una falla en la subestación de El Junquito que afectó parcialmente algunas zonas del centro del país, como La Guaira, Guarenas, Guatire, Altos Mirandinos y parte del este de Caracas", indicó VTV.