Revelan la sede para celebrar la canonización de JGH y Carmen Rendiles en Venezuela

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció que el acto central para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el estadio Monumental Simón Bolívar de la parroquia Coche. La información fue compartida a través de su cuenta oficial en la red social de Instagram.

"En el Vaticano se realizará el 19 de octubre, después nos venimos el 25 de octubre aquí a Venezuela en el estadio Monumental", expresó Meléndez.

En este sentido, la canonización oficial de los santos venezolanos será presidida por el papa León XIV el 19 de octubre de 2025, en la Plaza de San Pedro, ubicada en el Vaticano. De igual modo, se mantiene la programación prevista para los siguientes días, tanto en Roma como en Venezuela:

Roma, Italia

15 de octubre: Audiencia General con el papa León XIV, en la Plaza de San Pedro y peregrinaciones en la puerta de la Basílica de San Pedro. (Horario por confirmar).

19 de octubre: Vigilia y oración en la Basílica del Sacro Cuore di Gesú a las 7:00 pm.

20 de octubre: Misa de Acción de Gracias presidida por el cardenal Pietro Parolín a las 9:00 pm, en la Basílica de San Pedro.

Venezuela

25 de octubre: Misa de Acción de Gracias en el estadio Monumental, Caracas.

1 de noviembre: Misa de Acción de Gracias a las 11:00 am, en Isnotú, estado Trujillo.

Actualmente, la Arquidiócesis de Caracas tiene habilitado un pre-registro en su portal web para quienes deseen participar activamente en los actos conmemorativos. Para ello, deben realizar un proceso sencillo que te detallamos:

Accede a la página web www.arquiodesiscaracas.com Haz clic en el botón de “pre-registro” Completa el formulario, que incluye: Nombres y apellidos, fecha de nacimiento, cédula de identidad, correo electrónico y ciudad.

Concurso de composición musical

El Sistema Nacional de Orquestas, los Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en unión con la Arquidiócesis de Caracas anunciaron un concurso de composición musical, con motivo de la canonización de los santos venezolanos.

Las inscripciones estarán abiertas hasta domingo 24 de agosto, y los compositores podrán registrar sus obras en las diversas modalidades: música sacra, oral, a capella, sinfónico-coral y cantos religiosos. En este sentido, la información está disponible en el sitio web oficial del Sistema (elsistema.org.ve), en el link denominado “Santos para todos”, donde aparecen las bases del concurso y los pasos para participar.