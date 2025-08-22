Servicios

Concurso de composición musical en honor a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Los compositores podrán presentar sus obras hasta el 21 de septiembre de 2025 

Por Meridiano

Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 11:51 am
Foto: Referencial / Cortesía
El Sistema Nacional de Orquestas, los Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela junto a la Arquidiócesis de Caracas anunciaron un concurso de composición musical a propósito de la canonización de los santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

En este sentido, las inscripciones estarán abiertas desde el próximo domingo 24 de agosto y los compositores podrán entregar sus obras hasta el 21 de septiembre de 2025. Además, serán evaluadas varias categorías musicales, que incluyen: sacra, oral, a capella, sinfónico-coral y cantos religiosos.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados pueden formalizar su inscripción desde el portal web del Sistema (elsistema.org.ve), específicamente en el link “Santos para todos”, donde encontrarán toda la información sobre el proceso y las modalidades disponibles para el concurso.

La convocatoria

“Queremos invitar a toda la comunidad de compositores venezolanos para que se inscriban en el concurso de composición Santos para Todos, donde queremos rendirle tributo y agradecimientos a nuestros dos nuevos santos”, expresó la directora de la Coral Nacional Simón Bolívar, Lourdes Sánchez.

Por último, la iniciativa tiene como finalidad promover las expresiones artísticas de cara a la canonización de los santos venezolanos, fomentando la creatividad y el desarrollo cultural en el país.

Viernes 22 de Agosto de 2025
