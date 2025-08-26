Animadora venezolana se sube al Metro de Caracas para exhibir su outfit

Suscríbete a nuestros canales

Directamente desde “La Bomba”, la animadora venezolana Adriana Peña, se fue al Metro de Caracas no solo para vivir la experiencia de viajar en los icónicos vagones, sino para presumir su vestimenta del día.

“En metro porque en carro nadie me vi outfit”, escribió la también modelo, quien ya ha paseado en este medio de transporte en otras ocasiones para grabar contenido.

Adriana Peña digna en el Metro de Caracas

En el audiovisual compartido en su perfil de Instagram, Peña luce un elegante vestido negro ceñido a su cuerpo y con detalles en plateado, el cual acompaña con unos tacones negros.

Mientras de fondo musical suena “Mi historia entre tus dedos” del salsero Mickey Taveras, la animadora se pasea por el vagón hasta lograr sentarse y, posteriormente, decidió bajarse en la estación Miranda.

El video que fue grabado desde la estación Chacao, recibió divertidos comentarios: “Nos diste sonrisas, outfit, turismo, carisma”, “Triunfaste como caraqueña hoy”, “Sencillitaaaa como para comprar la tarjeta del metro”, “El look espectacular para que te den el puesto”.

En julio del año pasado, Adriana también paseó por el Metro y destacó que: “Cuando llegué a Caracas este fue mi medio de transporte durante muchos años”; así como también recordó que, lo usaba para ir a la universidad o a los castings que hacía.

¿Quién es Adriana Peña?

Graduada como Licenciada en Comunicación Social, Peña se ha destacado como animadora, locutora y modelo. Comenzó en los medios como productora antes de pasar frente a las cámaras, y rápidamente demostró su talento en Televen tras un exitoso casting.

Se consolidó como una de las animadoras del programa matutino de farándula “La Bomba”, transmitido por Televen desde 2008. Actualmente conduce el programa junto a otras figuras como Andreína Castro, Adrián Lara y Aigil Gómez.

En 2020 lanzó el movimiento “Poderosa”, una iniciativa digital destinada a inspirar y destacar las historias de mujeres valientes. Este proyecto también dio origen a su tienda online de moda femenina, Poderosa Shop, pensada para mujeres reales y luchadoras.

Adriana ha explorado también el mundo de la actuación teatral. Debutó en 2019 con la obra “Digan lo que digan” (junto a Augusto Nitti), y en 2023 asumió el papel de “La Enrollada” en la emblemática obra A 2,50 La Cuba Libre, dirigida por Luis Fernández y producida por Mimí Lazo.