¿Vuelve pronto? Anthony Santander da un enorme paso en su recuperación

Una de las piezas más codiciadas de la temporada muerta de las Grandes Ligas, de cara a la campaña 2025, era el venezolano Anthony Santander. El jardinero criollo tuvo un 2024 sensacional con los Orioles de Baltimore, equipo con el que bateó para .235/.308/.506/.814, con 44 cuadrangulares y 102 carreras impulsadas.

Al final, los Azulejos de Toronto se hicieron con sus servicios, al acordar un contrato de cinco años y 92.5 millones de dólares. Sin embargo, las cosas no han ido muy bien hasta los momentos. El margariteño no pudo mostrar todo su potencial en los dos primeros meses de la campaña, y luego sufrió una lesión que lo tiene fuera de acción desde finales de mayo.

Eso sí, no todas son malas noticias con respecto a Anthony Santander. Los Azulejos de Toronto se han convertido en uno de los mejores equipos de Las Mayores, y además, ahora existe una posibilidad interesante de que recuperen al criollo antes de que culmine la temporada regular.

Anthony Santander avanza en su recuperación

Según reporta el periodista Arden Zwelling, Anthony Santander ya se encuentra trabajando con el equipo de los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre, tomando sus primeros swings ante máquinas de alta velocidad. Además, Zwelling también reporta que el siguiente paso en la recuperación del venezolano sería tomar turnos ante lanzadores en prácticas de bateo, y luego pasar a una asignación de rehabilitación en Ligas Menores.

Del mismo modo, el venezolano también ha empezado a tomar algunos elevados en los jardines, por lo que sin duda su rehabilitación avanza de manera sumamente satisfactoria, y la idea de los Azulejos es poder contar con él antes de que culmine la temporada regular.