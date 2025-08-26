Hijo de Miguel Cabrera cumple 14 añitos y levanta pasiones por su físico

Suscríbete a nuestros canales

Christopher Cabrera, es el tercer hijo del reconocido beisbolista venezolano Miguel Cabrera, quien este lunes 25 de agosto cumplió 14 años. El jovencito sigue con gran pasión y dedicación los pasos de su progenitor en el deporte, siendo catalogado por muchos con gran potencial.

Mensaje de padre orgulloso

A través de Instagram Chris que acumula 70 mil seguidores, compartió todos los bonitos detalles y palabras que recibió de familiares y amigos, por su vuelta al sol.

Miguel no dudo en felicitar a su pequeño y único varón, por su cumpleaños, posteando en sus historias de la camarita fotos de los momentos más bonitos que han vivido. “Feliz Cumpleaños papo”, escribió.

En otras historias, mostró la íntima celebración para el jovencito, quien deslumbró hace meses en el torneo 13U Huntington Beach Super Regional NIT.

Con globos y un hermoso pastel con audífonos blanco, negro y rojo, fueron parte de la decoración.

Jugadores y múltiples compañeros de Christopher, también lo felicitaron por su cumpleaños, con fotografías de diversos entrenamientos que realiza en su camino por llegar a las grandes ligas, como su padre, quien jugó más de 20 temporadas.

Comentarios de redes

A través de las plataformas 2.0 internautas han comentado el físico de Cabrera, quien se consagró en el 2024 como el “Jugador Más Valioso”.

“Gigante como su padre Dios te bendiga”, “Puede jugar en Venezuela con los Tigres de Aragua”, “Genética es genética”, “Impresionante el frame de este niño”, "Fácil 1.90m y pasará los récord de su padre", son algunas de las opiniones.