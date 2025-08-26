Omar Acedo desata la locura con “Psiquiatra” junto a Israel de Buena Fe

Suscríbete a nuestros canales

En una apuesta audaz e innovadora, Omar Acedo, reconocido como la máxima figura del género tropical urbano en Venezuela, presenta una propuesta musical que combina el talento y la maestría del músico cubano Israel Rojas, integrante del grupo Buena Fe.

Se trata del tema, titulado "Psiquiatra", realizado bajo la producción conjunta de Omar Acedo e Israel Rojas, enmarcado en el género de Fusión Reparto, el cual abre un nuevo capítulo en la carrera del reconocido cantante venezolano y fortalece su posición en la escena musical. La unión de ambos artistas en este nuevo proyecto tiene una importancia bastante significativa, pues representa la fusión de una propuesta moderna y urbana que, sin duda alguna, viene a revolucionar el competitivo mercado local.

Con el lanzamiento de “Psiquiatra”, Omar Acedo sigue la línea ascendente de su carrera, reforzando además su lazos con Buena Fe, tras la exitosa gira internacional Amigos Tour con la que recorrieron Cuba y Venezuela con más de 20 conciertos sold out.

En los últimos años, el artista venezolano ha demostrado su gran capacidad de innovación, logrando que sus temas no sólo sean éxitos en las radios, sino también fenómenos en las plataformas digitales superando en youtube los 70 mil suscriptores y más de 50 millones de reproducciones, siendo “Solo contigo” uno de sus más grandes éxitos con 30 millones de visualizaciones, lo cual lo ha llevado a ocupar un espacio importante en la plataforma 2.0.

Por su parte, Israel Rojas, líder del emblemático grupo cubano Buena FE, junto a su colega Yoel Martínez, y cuya trayectoria abarca ya más de los 32 años, trae a "Psiquiatra" su distintivo estilo de fusión entre la trova, el pop, el rock y ritmos tradicionales cubanos. Rojas es reconocido por su lírica aguda, melodías contagiosas y letras que abordan temas profundos y universales. También ha llevado su música por toda Venezuela en numerosas presentaciones.

Con el lanzamiento de “Psiquiatra”, Omar Acedo decide retornar a su productora de raíz de nacimiento dentro del género tropical urbano, como es ManagerShows, liderada por Lizandro Navas, con quien trabajó de la mano el hit “Yo te quiero”, como parte de ese inicio que marcó un antes y un después en su exitosa trayectoria.

