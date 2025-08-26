¿Quién es el favorito? Así va la lucha por el MVP en la Liga Americana

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas está a un mes de que se termine la ronda regular y algunas jugadores han brillado más de la cuenta. Cal Raleigh y Aaron Judge destacan como los principales candidatos a pelear por el MVP en la Liga Americana.

El receptor de los Seattle Mariners ha cosechado una presentación impresionante en la vigente campaña. La estrella de los capitalinos acaba de convertirse en el primer cátcher a tiempo completo con 50 o más vuelacercas en una edición de Las Mayores. La figura luce un average de .240, 107 remolques, 87 anotadas, 50 bambinazos, .353 de porcentaje de embasado (OBP) y slugging de .596 en 129 partidos.

Aunque ha sido golpeado por las lesiones, Aaron Judge no cede espacio y busca mantenerse su dominio en el joven circuito como el Jugador Más Valioso. El capitán de los New York Yankees destaca con promedio al bate de .323, 40 jonrones, 93 impulsadas, 142 hits, 101 anotadas, .439 de OBP y un OPS de 1.106 en 121 juegos.

Otros aspirantes al MVP en la Liga Americana

Tanto Judge y Raleigh apuntan como los grandes candidatos al galardón, pero también existen otros peloteros a considerar a final de la temporada regular. Bobby Witt Jr. (Kansas City Royals), José Ramírez (Cleveland Guardians) y Tarik Skubal (Detroit Tigers) resaltan como posibles nominados al premio.

Nominados al MVP en la Liga Americana: