Andrés Giménez muestra su poder e iguala a "Chico" Carrasquel con importante marca

Andrés Giménez está comenzando a mostrar su poderío versión, que tanto le permitió brillar cuando pertenecía a los Guardianes de Cleveland. El segunda base se convirtió en bujía para liderar el triunfo de los Azulejos de Toronto (10-4) sobre Mellizos de Minnesota, en la jornada de este lunes por la noche.

El camarero desapareció su sexta cuadrangular en la presente temporada y el número 55 en su carrera en las Grandes Ligas. El venezolano extendió la ventaja de los canadienses con una dantesca conexión por el jardín derecho, que recorrió 422 pies de distancia.

El de Barquisimeto tuvo una presentación notable contra los Twins luego de ligar de 3-2 con jonrón, remolcada y trío de anotaciones. El intermedista consolidó registros interesantes en los últimos 20 partidos con promedio al bate de .321 y un OPS de .844. Su aporte colaboró para que la novena de Toronto se mantenga en lo más alto de la División Este de la Liga Americana, a 5.0 juegos de los Medias Rojas de Boston.

Andrés Giménez iguala a "Chico" Carrasquel

Giménez no solo mantiene registros destacados en la segunda mitad con la franquicia canadiense, sino que sigue escalando posiciones entre los venezolanos que han hecho vida en Las Mayores. El barquisimetano se igualó con Alfonso "Chico" Carrasquel con 55 cuadrangulares de por vida en MLB. El camarero es uno de 62 venezolanos con esa cifra de vuelacercas en el mejor béisbol del mundo.

La producción de la figura de los Blue Jays representa un plus en su presentación en las Grandes Ligas, tomando en cuenta que su fortaleza es la defensiva. En su primera temporada con los Azulejos, el criollo cuenta con un rendimiento al bate de .220, seis jonrones, 25 impulsadas, 12 bases robadas, 32 anotadas, 54 hits, .306 en porcentaje de embasado (OBP) y .627 de OPS en 74 partidos.