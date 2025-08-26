María Antonieta de las Nieves: Hospitalizan de emergencia a la querida "Chilindrina"

Suscríbete a nuestros canales

La querida y respetada actriz mexicana María Antonieta de la Nieves, conocida en todo el mundo como “La Chilindrina”, fue ingresada de emergencias a un centro de salud por complicaciones. Según información de diversos medios, la artista 78 años presentó un fuerte ataque de ansiedad, que le causó gran dolor.

¿Qué se sabe?

Según información recogida por el medio TVNotas, fue el 20 de agosto que María Antonieta, que trabajó con enorme éxito en los shows “El Chavo del Ocho” y “El Chapulín Colorado”, fue ingresada al hospital.

Afirman que fueron sus familiares quienes la llevaron al lugar para que les prestaran la atención necesaria y calmarla, queriendo mantener todo en total secreto, hasta este martes 26 de agosto que se conoce la situación.

Según una fuente cercana a la artista, la crisis fue bastante fuerte por lo que familiares y amigos, se vieron muy asustados pensando que pudiese ser algo peor.

“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad", ha comentado la fuente a TVNotas.

En este sentido, afirman que hoy la nacida en 22 de diciembre de 1946, en Lagunilla, México, se encuentra estable y tranquila en su residencia. Pero, algo nostálgica por situaciones familiares.

Distancia con sus hijos

La fuente, una amiga muy cercana a De la Nieves, notifica que el malestar de salud es por supuestamente la distancia con sus hijos Verónica y Gabriel Fernández.

“Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación", dice la fuente.

Internautas utilizan las redes sociales para enviar comentarios de tranquilidad y amor para la artista, quien con el personaje de la niña picosa se ha ganadora el cariño de todo el mundo.