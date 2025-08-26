Raleigh, el primer receptor en la historia con 50 jonrones en una temporada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El estelar receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, supero este fin de semana la marca de más jonrones para un receptor impuesta por venezolano Salvador Pérez en la temporada 2021.

Sin embargo, no paró su producción ofensiva y este lunes disparó su quincuagésimo (50) cuadrangular de la campaña 2025 en el enfrentamiento ante los Padres de San Diego. Compromiso que se disputó en el T-Mobile Park, casa del conjunto naviero.

Raleigh es líder de Grandes Ligas en el departamento de batazos de larga distancia, segundo en impulsadas detrás de Kyle Schwarber. Acumula tres jonrones en los últimos siete encuentros.

El primero de Cal Raleigh

Corría la parte baja de la primera entrada, cuando el careta llegó al plato para consumir su primer turno del compromiso ante los lanzamientos del zurdo JP Sears. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con un out en la pizarra y en cuenta completa: tres malas dos buenas, Sears tiró una recta de 93 millas por hora bajita en la zona externa del homeplate, lanzamiento que Raleigh no dejaría pasar y haría swing para sacar la pelota por todo el jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Cal Raleigh tuvo una velocidad de salida de 107.2 millas por hora y recorrió 419 pies de distancia.

Sus números

Cal Raleigh se encuentra en su quinta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Seattle. El receptor tiene un promedio vitalicio de .225, con 462 hits, 143 jonrones y 358 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .249/.354/.600 (Avg/Obp/Slg); en 482 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 120 imparables, 50 cuadrangulares, anotado 86 e impulsado 107. Ha recibido 75 boletos y se ha ponchado en 153 ocasiones.