El más joven de la dinastía Davalillo le hace honor a su apellido en Ligas Menores (+Video)

Si hablamos del beisbol en Venezuela, es imposible no hablar de un apellido que, durante una gran cantidad de generaciones, ha dejado muy en alto el nombre de nuestro país en diversos escenarios: el apellido Davalillo.

El primero en destacar fue Pompeyo Davalillo, quien en 1953 se convirtió en el quinto venezolano en jugar en las Grandes Ligas. Unos años más tarde fue su hermano menor, "Vitico", quien fue el noveno criollo en Las Mayores. Desde entonces, este apellido ha estado presente de una manera u otra en el beisbol criollo, y ahora ha surgido un joven que tiene toda la intención de seguir elevando a lo más alto a esta familia en el mundo de la pelota: Gabriel Davalillo.

El joven receptor firmó con los Angelinos de Los Ángeles en enero de este año 2025, como el mejor catcher de su clase. Unos meses después, se puede decir que sus números demuestran todo el potencial que los californianos vieron en él, ya que se vio inmenso en la Liga de Verano de Dominicana.

Gabriel Davalillo y un inicio prometedor

Los Angelinos de Los Ángeles firmaron a Gabriel Davalillo en enero de 2025, por un bono de 2 millones de dólares. El criollo era visto como el mejor receptor de la clase internacional de 2025, y lo que hizo en su primera campaña realmente le da fuerza a esa idea.

El venezolano bateó para .302/.408/.518/.926 en la temporada regular, con 42 imparables, siete cuadrangulares, 15 extrabases y 31 carreras impulsadas, todo en 139 turnos al bate. Además, sumó más boletos (23) que ponches (21), lo que habla de su enorme capacidad para hacer contacto con la pelota. Su equipo, los Angelinos, avanzó a postemporada, en donde cayeron eliminados.

Sin duda, lo hecho por Gabriel Davalillo en su primer año en el beisbol organizado es digno de destacar, especialmente cuando recordamos que es hijo de David Davalillo, hermano de David Davalillo Jr., sobrino de Marco, nieto de Pompeyo y sobrino-nieto de "Vitico". Si sigue su proyección, el apellido definitivamente estará en buenas manos con él y su hermano.