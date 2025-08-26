¿Qué necesita Bolivia para ir al Mundial?

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Boliviana de Fútbol se encuentra en una situación crítica en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

A falta de tan solo dos partidos, las opciones de clasificación directa son matemáticamente posibles, pero dependen de una combinación de resultados que roza lo milagroso.

Escenario 1: La clasificación directa

Para lograr la hazaña de clasificar de forma directa, Bolivia debe cumplir una serie de condiciones muy específicas y que no dependen solo de su propio rendimiento. El camino directo al Mundial exige lo siguiente:

Ganar sus dos partidos restantes : La "verde" debe obtener la victoria tanto contra Colombia como contra Brasil, dos de las selecciones más fuertes del continente.

Que Colombia pierda sus dos partidos : Además de caer frente a Bolivia , los "cafeteros" no pueden ganar en su otro encuentro contra Venezuela.

Que Venezuela pierda contra Argentina y gane contra Colombia.

Si todos estos requisitos se cumplen, Bolivia finalizaría la tabla en el sexto lugar con 23 unidades, asegurando así su cupo directo. Colombia, por su parte, se quedaría con el séptimo puesto, que le daría el derecho a disputar el repechaje con 22 puntos.

Escenario 2: El repechaje

La posibilidad de acceder al Mundial a través del repechaje parece ser una meta más alcanzable para la "verde". Las condiciones para asegurar este puesto son las siguientes:

Sumar 2 o más puntos en sus dos partidos : Bolivia necesita obtener al menos un empate en sus dos encuentros restantes. Aunque lo ideal sería lograr una victoria, un par de empates le darían la oportunidad de luchar por el repechaje.

Que Venezuela pierda sus dos partidos: La derrota de Venezuela en sus dos compromisos restantes es la clave para que Bolivia pueda arrebatarle el puesto de repesca.

Si se dan estos resultados, Bolivia sumaría al menos 19 unidades, lo que le permitiría superar a Venezuela, que se quedaría con 18 puntos. Este escenario le abriría la puerta a la repesca, donde tendría la oportunidad de enfrentar a una selección de otra confederación para sellar su pase al Mundial.