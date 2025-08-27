NFL sanciona a Rashee Rice con 6 juegos de suspensión tras protagonizar un accidente automovilístico (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El receptor de los Kansas City Chiefs, Rashee Rice, fue sancionado con seis partidos de suspensión por la NFL tras violar la política de conducta personal de la liga. La decisión, tomada luego de una investigación interna, dejará al joven wide receiver fuera de varios duelos de alto perfil al inicio de la temporada, incluyendo el estreno de los Chiefs contra Los Angeles Chargers en Brasil.

La noticia, revelada por una persona con conocimiento directo del caso, llega en un momento delicado para Kansas City, que perderá a una de sus piezas ofensivas más prometedoras durante el primer tramo de la campaña.

La sanción de Rashee Rice y sus antecedentes legales

El castigo de la NFL surge a raíz de un incidente ocurrido en marzo de 2024 en Dallas, cuando Rice estuvo involucrado en una colisión en carretera que causó lesiones corporales graves. El jugador se declaró culpable de dos cargos de delito grave de tercer grado: colisión con lesiones y competencia en carretera con resultado de lesiones.

Como parte de un acuerdo judicial, recibió cinco años de libertad condicional diferida y deberá cumplir 30 días en la cárcel como condición de esa condena. Este episodio empañó su ascendente carrera en la NFL, generando fuertes críticas sobre su conducta fuera del campo.

La liga, que mantiene una política estricta sobre el comportamiento personal de los jugadores, decidió actuar antes del inicio oficial de la temporada, dejando sin efecto una audiencia que estaba programada para el 30 de septiembre en Nueva York.

¿Cuándo regresará Rashee Rice con los Chiefs?

La suspensión de seis partidos significa que Rice no podrá vestir el uniforme de los Chiefs hasta mediados de octubre. Estará ausente en compromisos de gran repercusión, como la revancha del Super Bowl ante los Philadelphia Eagles el 14 de septiembre, el duelo frente a los New York Giants en horario estelar, el choque contra Lamar Jackson y los Ravens el 28 de septiembre, además de los encuentros frente a Jacksonville Jaguars y Detroit Lions en partidos de máxima audiencia.

El receptor será elegible para regresar a la acción el 19 de octubre, cuando Kansas City se enfrente a los Las Vegas Raiders, rivales directos en la AFC Oeste. Para entonces, los Chiefs esperan que Rice haya aprendido la lección y pueda centrarse únicamente en su desarrollo dentro del emparrillado.

Con esta sanción, el equipo dirigido por Andy Reid se ve obligado a reorganizar su esquema ofensivo en las primeras semanas de competencia, mientras Patrick Mahomes tendrá que apoyarse aún más en Travis Kelce y el resto del cuerpo de receptores disponibles.