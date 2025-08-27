NFL: Bayron Matos fuera del roster de Miami Dolphins por inoportuna lesión

Suscríbete a nuestros canales

Bayron Matos esperaba convertirse en el primer nativo de República Dominicana en debutar en la NFL. Sin embargo, una lesión en la pretemporada con Miami Dolphins lo dejó fuera de juego. El defensivo continuará su proceso de recuperación de cara a debutar en 2026.

Matos sufrió una lesión en la cabeza el pasado 25 de julio durante un entrenamiento. La situación fue crítica tras el golpe, al punto de ser trasladado a un hospital cercano en helicóptero. Pese a recuperarse en tiempo récord, el protocolo de conmoción de la NFL lo dejó fuera de los juegos de pretemporada.

Miami pierde a un linero defensivo con gran impacto en el juego. Su imponente físico y capacidad atlético con el 2.06 metros de estatura lo iban a llevar a ser decisivo en jugadas de protección extendida y situaciones de corto yardaje. Sin embargo, el dominicano tendrá que esperar para debutar.

Jugadores con ascendencia dominicana en la NFL

Bayron Matos iba hacer el primer nativo de República Dominicana en jugar en la NFL. Sin embargo, no sería el primero de ascendencia dominicana dentro de la liga; la razón es porque hay al menos 5 jugadores en los últimos 20 años con esas características.

Dominicanos en la NFL en los últimos 20 años

Luis Castillo

De padres dominicanos, debuto el 11 de septiembre de 2025 con San Diego Chargers y se destacaba como ala defensiva (DE). Fue seleccionado en primera ronda del Draft 2005. Jugó 6 temporadas en la liga.

Dante Rosario

Con un padre dominicano, debutó un 7 de septiembre de 2007 con Carolina Panthers. Su posición fue ala cerrada (TE). Jugó 9 temporadas en 6 equipos en la NFL.

César Ruíz

De padre dominicano, el Liniero ofensivo (OL) debutó el 13 de septiembre de 2020 con New Orleans Saints. Fue seleccionado en primera ronda del Draft 2020 y se destacó por lo versátil como centro y guardia.

Isiah Pacheco

De madre dominicana, Pacheco puede ser el jugador más mediático entre los latinos de la NFL. Un corredor (RB) explosivo capaz de hacer jugadas pequeñas y de alto impacto. Fue seleccionado en la 7ma ronda del Draft 2022 por Kansas City Chiefs, debutó un 11 de septiembre y conquistó 2 Super Bowls con su equipo.