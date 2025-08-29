MLB

Este venezolano no para de soprender a Milwaukee y a las Grandes Ligas (+Numeritos)

Los Cerveceros han encontrado una pieza de valor en otro toletero criollo

Por Josué Porras Estebanot
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 10:04 am
Foto: AP
Cuando inició la temporada 2025 de las Grandes Ligas, pocas personas en Milwaukee se imaginaron que el nombre de Andruw Monasterio iba a terminar siendo tan importante para el equipo dirigido por Pat Murphy, pero contra todo pronóstico, el toletero se ha ganado un sitio a punta de batazos.

El venezolano comenzó la campaña en Ligas Menores, y no fue hasta el mes de mayo cuando recibió el llamado a las Grandes Ligas. Si bien se ha mantenido con el equipo grande desde entonces, su tiempo de juego fue bastante limitado, ya que el dirigente parecía preferir a Joey Ortiz como el campocorto titular.

Sin embargo, agosto ha sido un mes realmente sorprendente para Andruw Monasterio. El toletero caraqueño ha vivido una explosión ofensiva durante el presente mes, lo que ha hecho que se adueñe del puesto en el lineup habitual de Pat Murphy, gracias a unos números que son realmente sorprendentes.

Andruw Monasterio sigue encendido

En su más reciente compromiso, disputado el jueves 28 de agosto ante los Cascabeles de Arizona, Andruw Monasterio se fue de 3-1, con un doble y una carrera impulsada. Si bien su equipo cayó derrotado, su actuación sirve para mejorar todavía más sus impresionantes estadísticas del mes.

Y es que, en lo que va de agosto, el oriundo de Caracas batea para .405/.432/.714/1.146, gracias a sus 17 imparables en 42 turnos al bate, además de dos cuadrangulares, nueve extrabases y nueve carreras remolcadas, números dignos de una superestrella.

Sin duda, Andruw Monasterio se ha afianzado como una pieza importante en los Cerveceros, y a pocos días del inicio de la postemporada, podría ser un "Factor X" para un equipo que tiene aspiraciones realmente importantes.

Viernes 29 de Agosto de 2025
