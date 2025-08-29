Tiktoker venezolana es acusada de maltratar a su mascota (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad digital chilena está encendida, luego que acusaran públicamente a la tiktoker venezolana, Chely Schneider, quien cuenta con más de 7.5 millones de seguidores en TikTok, de tener a su perrito en malas condiciones.

La noticia estalló el pasado 26 de agosto cuando vecinos de la localidad de Vitacura en Santiago de Chile utilizaron la plataforma ciudadana Sosafe para denunciar el aparente abandono del cachorro en la terraza donde reside la creadora de contenido con su pareja.

Condiciones de la mascota de Cheryl Schneider

En las imágenes tomadas por el creador de contenido Danilo 21, se ve al animalito de raza Samoyedo en condiciones deplorables en el balcón del apartamento, expuesto al frío que normalmente hace por estas fechas en el país suramericano.

Otras publicaciones muestran al cachorro sin acceso a agua ni alimentos, confinado en el lugar y rodeado de su propio excremento. Varios usuarios no dudaron en hacer eco de la noticia y destruir a Schneider, haciendo una denuncia que ha tomado fuerza en las plataformas digitales.

Este caso no es un hecho aislado, en Chile, la legislación ha avanzado en materia de protección animal. La conocida Ley Cholito, vigente desde el 2 de agosto de 2017, establece obligaciones claras sobre tenencia responsable de mascotas con multas en caso de abandono o maltrato.

La tiktoker se pronuncia

La creadora de contenido radicada en Chile desde hace 7 años, salió al paso de las acusaciones que la tenían en el ojo del huracán. En un video publicado desmintió cada rumor, defendiendo a su perro Arturito con pruebas fehacientes de que él es tratado como parte de su familia.

Chely explicó que, ese balcón es uno de los espacios que Arturito más frecuenta, donde siempre tiene agua, comida y su cama. “Me acostumbré a que hiciera sus necesidades en un mismo lugar, pero, no le pongo pañales porque los hace tira”, explicó.

Según ella, la escena se debió a que el cachorro estuvo enfermo, siguiendo una dieta gastrointestinal que alteró sus hábitos. Subrayó que fue un episodio puntual, no el día a día del cachorro.

Además, la influencer presentó documentación médica que respalda su versión: historial clínico, vacunas, evaluaciones de peso y un certificado de salud emitido el mismo día del video. “Arturito está en perfectas condiciones”, enfatizó.