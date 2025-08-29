María Antonieta de las Nieves tiene preparado todo su funeral (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días el nombre de María Antonieta de las Nieves, ha tomado los medios de comunicación por haber presentado una delicada situación de salud. Se ha conocida que la querida y respetada “Chilindrina”, fue hospitalizada por un fuerte ataque de ansiedad a los 78 años.

¿Qué pasó?

Personas cercanas a la actriz mexicana contaron que los familiares decidieron llevarla a un centro de salud, para que le prestaran la atención necesaria y calmarla, queriendo mantener todo en total secreto, hasta el martes 26 de agosto que se conoció la situación.

“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación. Ahorita anda estable”, comentó una fuente a TVNotas.

Funeral preparado

Medios mexicanos y redes sociales por la situación de salud de la actriz, han recordado una entrevista que ofreció hace algunos meses en el programa “Hoy Día”, hablando de cómo quería su funeral.

La estrella de “El Chavo del Ocho”, aseveró que contactó a un servicio funerario donde será velada, que ya eligió su ataúd y hasta la ropa que desea utilizar para su último adiós.

“Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la virgen de Guadalupe en todos lados. Tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y, por supuesto, Sí quiero que me disfracen de La Chilindrina”, detalló en la conversación.

Desea que al morir, La Chilindrina muera con ella, juntas hasta la eternidad.