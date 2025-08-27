María Antonieta de las Nieves aclara su situación médica luego de ser hospitalizada

Suscríbete a nuestros canales

Por la tarde de este 26 de agosto, se conoció que María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada de emergencia por sus familiares. Ahora, horas más tarde la querida “Chilindrina” reapareció en redes sociales asomando una mejoría en su salud.

Fuentes cercanas a la actriz de “El Chavo del 8”, informó que fue por “una crisis de ansiedad” el motivo de su hospitalización. Por su parte, sus seres queridos querían mantener la noticia en privado, pero no pasó mucho tiempo para que medios de comunicación replicaran cómo se encontraba su estado de salud.

“Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación”, dijo la fuente.

Según detalles del informante el fue el pasado 20 de agosto cuando fue hospitalizada, sin que la prensa se enterase de su estado clínico.

La “Chilindrina” aclara la situación

Fueron horas de zozobra para conocer cómo se encontraba María Antonieta de las Nieves, quien a través de un vídeo calmó a toda su comunidad con un claro mensaje de que está bien.

Por su parte, en cierto modo la actriz desmintió que su ingreso al hospital se debió a una crisis de ansiedad, al revelar que tras su paso por Perú sufrió una deshidratación.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, se lee en la descripción del vídeo.