Metro de Caracas: Descubre cómo usar SUVE para consultar tu saldo y recargar con la app

El Metro de Caracas ha incorporado la aplicación SUVE, una herramienta que busca simplificar el proceso de pago y consulta de saldo de la tarjeta de transporte, con esta app, los usuarios ya no dependen únicamente de taquillas físicas, sino que tienen la posibilidad de gestionar sus recargas desde un dispositivo móvil con conexión a internet.

La app permite que los pasajeros del sistema subterráneo realicen operaciones rápidas y seguras. Entre sus ventajas destacan:

Recargar la tarjeta sin necesidad de hacer largas filas.

Consultar el saldo disponible de forma inmediata.

Ahorrar tiempo en el proceso de pago de pasajes.

Cómo funciona la recarga digital

Para utilizar la app, los usuarios deben descargarla y vincularla con su tarjeta SUVE. Una vez dentro, pueden escoger el monto a recargar y confirmar la operación a través de los medios de pago disponibles.

Otro de los aportes de la aplicación es la posibilidad de conocer en cualquier momento el saldo de la tarjeta. Esto evita sorpresas al momento de abordar el metro y brinda a los usuarios un mejor control de sus gastos de transporte.

Las autoridades del sistema de transporte han señalado que se seguirán incorporando mejoras a la app, incluyendo nuevas formas de pago y opciones que faciliten aún más la movilidad en la ciudad. Con estas innovaciones, el Metro de Caracas busca ofrecer un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades actuales de los ciudadanos.