Empleo para mujeres en Miami, conozca los requisitos para aplicar(+Detalles)

Empleo para mujeres en Miami, conozca los requisitos para aplicar

La seleccionada deberá cumplir una jornada de tiempo completo en la siguiente ubicación: Hialeah, FL 33156

Por Meridiano

Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 02:26 pm
PROMD Practice Management Inc. es una empresa de gestión de consultorios médicos con servicios de facturación y ciclos de ingresos (RCM). Recientemente, publicaron una vacante en el portal de empleos Indeed y están en la búsqueda de una “Front Desk Receptionist” o recepcionista.

La empresa

Está especializada en aumentos los ingresos de los consultorios médicos gracias a sus eficientes procesos de facturación y optimización de gestión financiera. También, se encarga de la presentación de reclamos y seguimiento de los casos.

De igual modo, los clientes pueden acceder a los servicios de sistemas de gestión de práctica (PM) y registros electrónicos de salud (EHR), como: Allscripts, Carestream, eClinicalWorks.

Quienes solicitan sus servicios han logrado resultados favorables, con tasas de recuperación entre el 95 y 98%.  

Sobre la vacante

La seleccionada deberá cumplir una jornada de tiempo completo en la siguiente ubicación: Hialeah, FL 33156.

“Estamos buscando una recepcionista confiable y profesional con experiencia previa en un consultorio médico, preferiblemente en una oficina de obstetricia. El candidato ideal será responsable de dar la bienvenida a los pacientes, administrar citas, manejar llamadas telefónicas y garantizar operaciones de recepción sin problemas”, reza la convocatoria.

Las funciones que desempeñará son diversas, tales como:

  • Recibir a los clientes.

  • Ofrecer un trato amable y cordial.

  • Contestar llamadas telefónicas y brindar la asesoría correspondiente. En caso de ameritarse, deberá transferir la comunicación a otros departamentos.

  • Aclarar dudas de los clientes.

  • Corroborar el seguro.

  • Cobrar los pagos pendientes.

  • Programar y agendar citas.

Requisitos

Si deseas postularte debes cumplir con los requisitos exigidos por la empresa:

  • Experiencia previa en cargos similares, mínimo 1 año.

  • Dominio del idioma inglés y español.

  • Habilidades para manejar sistemas de registros médicos electrónicos (EMR).

  • Destrezas para realizar varias tareas de manera simultánea.

Salario + beneficios

La remuneración económica oscila entre 17 y 18 dólares la hora. Además, garantizan beneficios para sus trabajadores, como:

  • Plan 401 (k)

  • Seguro dental y de enfermedad

  • Tiempo libre remunerado

  • Oportunidades de crecimiento en el sector

Finalmente, si usted posee las habilidades, destrezas y requisitos puede formalizar su postulación directamente en el sitio web de empleos.

