Empleo para mujeres en Miami, conozca los requisitos para aplicar(+Detalles)

PROMD Practice Management Inc. es una empresa de gestión de consultorios médicos con servicios de facturación y ciclos de ingresos (RCM). Recientemente, publicaron una vacante en el portal de empleos Indeed y están en la búsqueda de una “Front Desk Receptionist” o recepcionista.
La empresa
Está especializada en aumentos los ingresos de los consultorios médicos gracias a sus eficientes procesos de facturación y optimización de gestión financiera. También, se encarga de la presentación de reclamos y seguimiento de los casos.
De igual modo, los clientes pueden acceder a los servicios de sistemas de gestión de práctica (PM) y registros electrónicos de salud (EHR), como: Allscripts, Carestream, eClinicalWorks.
Quienes solicitan sus servicios han logrado resultados favorables, con tasas de recuperación entre el 95 y 98%.
Sobre la vacante
La seleccionada deberá cumplir una jornada de tiempo completo en la siguiente ubicación: Hialeah, FL 33156.
“Estamos buscando una recepcionista confiable y profesional con experiencia previa en un consultorio médico, preferiblemente en una oficina de obstetricia. El candidato ideal será responsable de dar la bienvenida a los pacientes, administrar citas, manejar llamadas telefónicas y garantizar operaciones de recepción sin problemas”, reza la convocatoria.
Las funciones que desempeñará son diversas, tales como:
-
Recibir a los clientes.
-
Ofrecer un trato amable y cordial.
-
Contestar llamadas telefónicas y brindar la asesoría correspondiente. En caso de ameritarse, deberá transferir la comunicación a otros departamentos.
-
Aclarar dudas de los clientes.
-
Corroborar el seguro.
-
Cobrar los pagos pendientes.
-
Programar y agendar citas.
Requisitos
Si deseas postularte debes cumplir con los requisitos exigidos por la empresa:
-
Experiencia previa en cargos similares, mínimo 1 año.
-
Dominio del idioma inglés y español.
-
Habilidades para manejar sistemas de registros médicos electrónicos (EMR).
-
Destrezas para realizar varias tareas de manera simultánea.
Salario + beneficios
La remuneración económica oscila entre 17 y 18 dólares la hora. Además, garantizan beneficios para sus trabajadores, como:
-
Plan 401 (k)
-
Seguro dental y de enfermedad
-
Tiempo libre remunerado
-
Oportunidades de crecimiento en el sector
Finalmente, si usted posee las habilidades, destrezas y requisitos puede formalizar su postulación directamente en el sitio web de empleos.