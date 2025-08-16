Zuleyka Rivera destapa una compleja situación sentimental: ¿Qué pasó con DJ Luian?

Suscríbete a nuestros canales

Desde diciembre de 2024, todo apuntaba a que Zuleyka Rivera y DJ Luian habían roto su compromiso luego de algunas publicaciones de la Miss Universo 2006, en las cuales expresó no sentirse “valorada”.

Ahora, a 8 meses de los rumores y sin una confirmación clara de lo ocurrido, la puertorriqueña rompe el silencio para las cámaras de “En Casa con Telemundo”. Fue el presentador Clovis Nienow el responsable de abordar a Rivera y preguntarle directamente sobre su vida amorosa.

Sin esquivar la pregunta, pero temerosa por la respuesta, Zuleyka Rivera confesó estar en una situación sentimental “complicada”, sin ahondar en los detalles de su vida privada, sentenció la entrevista con que “la felicidad es un estado, uno no siempre está feliz, ojalá fuera así”.

“Es complicado, soy una mujer que lleva muchos años… no te puedo decir que estoy soltera porque no es así, pero nunca he formalizado, nunca me he casado”, dijo,

Aunque no confirmó si todavía sigue con Luian, todo parece indicar que están en busca de un camino para arreglar su relación.

Crisis matrimonial

En enero de 2025, la exreina publicó en Instagram: "¿Por qué todos a mi alrededor lo único que me ofrecen son migajas? Me siento tan poco valorada", escribió la puertorriqueña.

Sin dar más detalle de lo que pasa en su vida, asomó la idea que todo se debe a su relación. "Yo, en todas mis relaciones interpersonales lo entrego TODO SIEMPRE, y es que no me nace de otra forma", agregó.

Estas confesiones dieron paso a especulaciones sobre el fin de la relación entre Zuleyka Rivera y DJ Luian.