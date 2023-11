La particular boda de Zuleyka Rivera y DJ Luian que rompió con los estereotipos (+Fotos)

A un mes de haberse comprometido y cuatro meses de haber sufrido una corta separación, la pareja conformada por la modelo puertorriqueña Zuleyka Rivera y el productor musical, Luian Malavé, escuchó las campanas de boda tras contraer nupcias en una celebración privada junto a su entorno más exclusivo.

Fue la misma boricua quien confirmó su unión con Malavé, mejor conocido como DJ Luian, a través de Instagram con una carrete de fotografías. "Estamos oficialmente fuera del mercado", escribió Rivera. En la misma descripción, la exreina de belleza le dio las gracias a diferentes marcas que hicieron parte de este día especial.

Entre los agradecimientos está la empresa decoradora que se encargó de hacer algo totalmente diferente a lo que es una boda, y es que, al parecer la parejita prefirió salir de lo convencional y cambiar el blanco por el color negro, incluyendo su vestimenta.

La también animadora eliminó el velo y la extensa cola y optó por un vestido negro texturizado ceñido al cuerpo, con un escote en el abdomen que resaltaba su figura, además dejaba mucha piel al descubierto. Por su parte, el novio brilló con un traje completamente negro.

El blanco no estuvo ausente en su totalidad, pues las flores mantenían este color y también hicieron juego con el color gris. Definitivamente, los internautas aprobaron la intención de la pareja de haber dejado un lado lo tradicional. "Me encanta cuando rompemos esquemas", "Hermosa, un vestido para un cuerpazo", "Me encantó, algo muy diferente y muy ella", "Felicitaciones... que perreria de negrooo", se lee en la caja de comentarios.

En el mes de octubre, Zuleyka anunció que estaba feliz por haber recibido la roca de su novio, demostrando que lograron limar asperezas y reconstruir su relación. Luian se lució y le organizó una pedida de mano frente al mar y con la presencia de Nicky Jam, quien les cantó su reconocido tema "Cásate conmigo", una propuesta a la que evidentemente no se podía negar la puertorriqueña.

Rivera llegó al lugar luciendo un espectacular vestido rojo y con los ojos cubiertos mientras que Luian tomaba su mano para llevarla hasta donde se encontraba la sorpresa. Después de pasar por un edificio, llegaron a la playa que estaba decorada con una gran cantidad de rosas rojas y una mesa decorada. Al fondo, se veían unas inmensas letras iluminadas que decían: “Cásate conmigo".

En julio del año 2021, la linda parejita hizo pública su relación luego de varios rumores, tras dar a conocer la noticia, decenas de celebridades y seguidores felicitaron la hermosa unión. Sin embargo, en julio habían anunciado que su romance llegaba a su fin, sin imaginar que tres meses después el amor que aún quedaba latente entre ambos, tocaría nuevamente la puerta.