Zuleyka Rivera vivió un momento inolvidable al recibir el anillo de compromiso a la orilla del mar (+Imágenes)

Después de haber anunciado en el mes de julio su ruptura luego de cuatro años de relación, la modelo puertorriqueña Zuleyka Rivera manifestó su emoción tras haber recibido “la roca” por parte de su novio, Luian Malavé, mejor conocido como DJ Luian, quien se las ingenió para consentir a la mujer quien próximamente será su esposa, y organizó una pequeña ceremonia frente al mar.

Rivera llegó al lugar luciendo un espectacular vestido rojo y con los ojos cubiertos mientras que Luian tomaba su mano para llevarla hasta donde se encontraba la sorpresa. Después de pasar por un edificio, llegaron a la playa que estaba decorada con una gran cantidad de rosas rojas y una mesa decorada. Al fondo, se veían unas inmensas letras iluminadas que decían: “Cásate conmigo”, y precisamente Nicky Jam estuvo en el lugar para cantar el tema que tiene con ese mismo nombre.

El productor musical publicó el audiovisual en sus redes sociales y expresó el amor que tiene por la boricua: “Y así de la nada, un día, de una manera inusual, la vida me puso de frente a la mujer de mis sueños; con un largo proceso de altas y bajas, con días felices y días tristes, me enamoré cada vez más de ella; entendí que eres la persona que yo quiero para ser mi compañera de vida. Eres perfecta, eres increíble. Amo todo de ti, Zuleyka Rivera, y de esta manera comienza nuestra nueva aventura juntos”.

Su prometida no quiso dejar pasar la oportunidad para dejar por sentado el gran sentimiento que tiene hacia su futuro esposo. “Dicen que los tiempos de Dios son perfectos, uno siempre propone y Dios dispone. Con mucho amor y paciencia has ido descongelando este corazón. Eres PERFECTO PARA MÍ! OA DIABLO PAPI OH EH NACISTA PA’ MI!!!”, escribió la también actriz.

En julio del año 2021, la linda parejita hizo pública su relación luego de varios rumores, tras dar a conocer la noticia, decenas de celebridades y seguidores felicitaron la hermosa unión. Sin embargo, en julio habían anunciado que su romance llegaba a su fin, sin imaginar que tres meses después el amor que aún quedaba latente entre ambos, tocaría nuevamente la puerta.