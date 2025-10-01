Santa Anita tendrá tres eliminatorias para la Breeders’ Cup este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Está de vuelta el circuito ubicado en Arcadia, California, Santa Anita Park, que son el preludio para las venideras competencias de criadores a correrse en Del Mar. El camping de Santa Anita albergará esta semana tres carreras de clasificación para las Breeders’ Cup. los caballos y sus respectivas conexiones buscarán ganarse un lugar en la prestigiosas y codiciadas gesta deportiva anual que es uno de los mayores logros en las carreras de pura sangre.

Breeders’ Cup Challenge Series en Santa Anita Park

El 31 de octubre y el 1 de noviembre tendrá lugar la Breeders' Cup de este año, que se llevará a cabo en Del Mar, un lugar situado al sur de Santa Anita, cerca de dos horas al sur de esta última. Durante este evento de dos días, se exhiben a varios de los caballos más destacados del mundo, quienes luchan en catorce competiciones de grado I con un monto total de 31 millones de dólares en premios.

La Breeders' Cup Challenge Series, instaurada en 2007, tiene un récord de 93 competencias de clasificación automática programadas para este año, las cuales tendrán lugar en 15 naciones. Los que ganen estas competiciones tendrán acceso sin costo a sus respectivas carreras de la Breeders' Cup, y si viven fuera de California, también recibirán una asignación para el viaje.

El sábado 4 de octubre se corren las últimas tres eliminatorias para la Breeders’ Cup, en este recinto. El American Pharoah S. (G1) tiene como ganador a Citizen Bull, que se convirtió en el último ganador de la Breeders' Cup Juvenile en salir de esta carrera en la era de la Challenge Series. Baffert también completó el doblete en 2021 con Corniche y en 2018 con Game Winner. Nyquist, entrenado por Doug O'Neill, hizo lo mismo en 2015, cuando esta carrera se denominó FrontRunner Stakes.

El Oak Leaf S. (G2) recibirá una oferta automática para la Breeders' Cup Juvenile Fillies. En la era de la Challenge Series, dos potrancas han ganado esta carrera y la Juvenile Fillies: Songbird en 2015, y Stardom Bound, en 2008.

Está el Rodeo Drive (G2) donde la ganadora asegura un puesto en la Breeders' Cup Filly & Mare Turf. Se espera que Hang the Moon, ganadora del Rodeo Drive del año pasado, intente defender su título. Entrenada por Phil D'Amato para CJ Thoroughbreds, Hang the Moon regresó tras un largo descanso este verano en Del Mar y terminó fuera de la tabla en dos carreras de grado.