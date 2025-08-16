Fútbol Español

Mallorca 0 - Barcelona 1 EN VIVO: Raphinha marca el primer gol de la temporada para los culés

El brasileño aprovechó una gran habilitación por parte de Lamine Yamal para marcar de cabeza 

Por Meridiano

Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 01:49 pm
