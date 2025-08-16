FDA ordena retiro de emergencia de una famosa marca de atún (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro inmediato de varios productos de una famosa marca de atún por representar un riesgo para la salud de los consumidores. Hasta el momento, se conoce que podría tratarse de una contaminación por listeria monocytogenes, una poderosa bacteria que podría afectar el sistema inmunológico de los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

La decisión se produjo luego que el fabricante, Reser's Fine Foods, informara sobre el uso de un ingrediente en las ensaladas de atún. Desde mediados de julio, inició el retiro en tiendas de Albertsons, Randalls Y Tom Thum, en varias sucursales de los estados de Arkansas, Luisiana, Oklahoma y Texas.

¿Cuáles son los productos afectados?

Es importante que los compradores identifiquen los productos afectados y eviten su consumo. A continuación, te brindamos el listado detallado:

Platos preparados de ensalada de atún

Platos preparados de ensalada de atún cuatro

Platos preparados de ensalada de atún sostenible Croissant Sandwich

Jewel Osco ensalada de atún

Ensalada de atún premium de platos preparados

Platos preparados de ensalada de atún sobre lechuga

Ensalada de atún premium Randalls

Randalls mini ensalada de croissant bandeja de 16 pulgadas

Randalls mini ensalada de croissant bandeja de 18 pulgadas

Randalls sándwich de ensalada bandeja de 12 pulgadas

Randalls sándwich de ensalada bandeja de 16 pulgadas

Jewel Osco Sándwiches club con ensalada

¿Qué es la listeria monocytogenes?

La listeria monocytogenes es una bacteria patógena que causa infecciones graves y puede hallase en alimentos comunes. Tiene una alta tasa de mortalidad entre el 20 y 30%.

Las personas podrían experimentar síntomas como fiebre, dolor abdominal, diarrea y nauseas. En casos más graves pueden presentar un dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, pérdida del equilibrio y convulsiones.

¿Qué puedo hacer si poseo el producto?

Los consumidores pueden comunicarse al número del Centro de Atención al Cliente de Albertsons Companies 1-877-723-3929. El horario es de lunes a viernes, a partir de las 5:00 am hasta las 9:00 pm.