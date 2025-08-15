Home Depot retira del mercado un artículo defectuoso (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Home Depot, la cadena especializada en productos del hogar, construcción y jardinería; anunció el retiro del mercado de un artículo defectuoso. Se trata de las escaleras Multi-Max Pro de 20 y 24 pies, distribuidas entre noviembre de 2021 y febrero 2024. Los precios oscilaban los 200 y 281 dólares, respectivamente.

Foto: Cortesía

¿Cuál es el defecto del artículo?

Werner Co., la empresa fabricante precisó que las escaleras poseen una falla en el mecanismo de bloqueo, representando un peligro significativo para las personas. Hasta el momento, se han reportado 18 afectados, incluyendo 14 informes de lesiones que contemplan fisuras, laceraciones, lesiones en la cabeza, así como fracturas en la muñeca, piernas y costillas.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cómo identificar el producto defectuoso?

Los compradores pueden identificar las escaleras defectuosas con las siguientes características:

Números de tamaño y modelo: ALMP-20IAA o ALMP-24IAA

Colores: Plateadas con la parte superior azul y tienen una etiqueta lateral en forma ovalada con la palabra “Werner”.

Adicionales: Poseen una cuerda larga negra en la parte trasera.

¿Qué puedo hacer si adquirí el producto?

La empresa exhortó a los compradores de las escaleras a dejar de usarlas, para minimizar los riesgos.

Después, pueden ingresar en el sitio web oficial www.wernerco.com/recalls y registrarse, para recibir el reembolso. Luego, le enviará un correo electrónico, donde deberá adjuntar la evidencia de eliminación del producto y la factura o recibo de la adquisición. Werner corroborará la información y en caso de ser aprobada la solicitud, recibirá el reembolso más las tarifas relacionadas con la eliminación mediante un cheque físico en los próximos días.

Foto: Referencial / Cortesía

También, pueden comunicarse al número 888-624-1907, en un horario comprendido de 8:00 am a 6:00 pm. Es importante que tengan a la mano el número de retiro (25-431) para solicitar el pago.

Por último, es fundamental aclarar que los modelos de escaleras ALMP-16IAA y ALMP-181AA Multi-Max Pro distribuidos actualmente por Werner no forman parte del retiro.