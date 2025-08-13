Retiran estos jabones del mercado por riesgo de causar infecciones bacterianas

Suscríbete a nuestros canales

DermaRite Industries inició el retiro voluntario del mercado de un jabón de manos, porque puede provocar “infecciones potencialmente mortales”. En este sentido, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que el producto podrían estar contaminado por Burkholderia cepacia complejo, afectando a personas con sistemas inmunológicos debilitados o aquellas que presenten cortes en la piel.

Foto: Referencial / Cortesía

En un comunicado, la compañía exhortó a los distribuidores y clientes que revisen el inventario para saber si poseen el producto y en dado caso, lo destruya de inmediato. Además, los consumidores deben contactar a un profesional de la salud al experimentar síntomas, como infecciones respiratorias graves.

¿Qué es la Burkholderia cepacia?

Burkholderia cepacia es un grupo de bacterias que se encuentran comúnmente en el suelo y en el agua. Los síntomas de la infección incluyen fiebre, fatiga y complicaciones respiratorias. Suelen ser resistentes a muchos antibióticos, lo que complica su tratamiento. No obstante, algunas especies pueden ser combatidas con varios antibióticos, logrando la recuperación total de la persona.

Foto: Referencial / Cortesía

Hasta el momento, la compañía no ha reportado personas afectadas por la contaminación.

¿Cuáles son los productores retirados del mercado?

A continuación, te proporcionamos un listado de los productos que han sido retirados del mercado en las últimas horas:

DermaKleen: Jabón en loción antiséptico de venta libre con vitamina E

DermaSarra: Gel de venta libre que se utiliza para el alivio temporal de la picazón por irritaciones menores de la piel por picaduras de insectos, detergentes y quemaduras solares.

KleenFoam: Jabón en espuma con aloe vera empleado para el lavado de manos.

PeriGiene: Limpiador antiséptico que se utiliza para la zona perineal.

Por último, quienes deseen obtener mayor información del retiro pueden llamar al (973) 569-9000 x104 o enviar un correo electrónico a [email protected].