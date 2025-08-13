Retiran estos jabones del mercado por riesgo de causar infecciones bacterianas

DermaRite Industries inició el retiro voluntario del mercado de un jabón de manos, porque puede provocar “infecciones potencialmente mortales”. En este sentido, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que el producto podrían estar contaminado por Burkholderia cepacia complejo, afectando a personas con sistemas inmunológicos debilitados o aquellas que presenten cortes en la piel.
En un comunicado, la compañía exhortó a los distribuidores y clientes que revisen el inventario para saber si poseen el producto y en dado caso, lo destruya de inmediato. Además, los consumidores deben contactar a un profesional de la salud al experimentar síntomas, como infecciones respiratorias graves.
¿Qué es la Burkholderia cepacia?
Burkholderia cepacia es un grupo de bacterias que se encuentran comúnmente en el suelo y en el agua. Los síntomas de la infección incluyen fiebre, fatiga y complicaciones respiratorias. Suelen ser resistentes a muchos antibióticos, lo que complica su tratamiento. No obstante, algunas especies pueden ser combatidas con varios antibióticos, logrando la recuperación total de la persona.
Hasta el momento, la compañía no ha reportado personas afectadas por la contaminación.
¿Cuáles son los productores retirados del mercado?
A continuación, te proporcionamos un listado de los productos que han sido retirados del mercado en las últimas horas:
-
DermaKleen: Jabón en loción antiséptico de venta libre con vitamina E
-
DermaSarra: Gel de venta libre que se utiliza para el alivio temporal de la picazón por irritaciones menores de la piel por picaduras de insectos, detergentes y quemaduras solares.
-
KleenFoam: Jabón en espuma con aloe vera empleado para el lavado de manos.
-
PeriGiene: Limpiador antiséptico que se utiliza para la zona perineal.
Por último, quienes deseen obtener mayor información del retiro pueden llamar al (973) 569-9000 x104 o enviar un correo electrónico a [email protected].