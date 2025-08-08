Nueva normativa en EEUU: Investigación a retiros de efectivo de $200 o más

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado una nueva normativa conocida como Geographic Targeting Orders (GTO) o Orden de Vigilancia Geográfica. Esta medida, emitida por el Departamento del Tesoro, tiene como objetivo principal identificar y frenar operaciones relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos mediante la limitación de retiros en efectivo superiores a 200 dólares en zonas específicas del país.

La normativa impacta directamente a los ciudadanos que utilizan servicios de envío de dinero o casas de cambio ubicadas en California y Texas. Las autoridades federales estarán atentas a las actividades financieras en estas áreas designadas, lo que implica un monitoreo riguroso de las transacciones realizadas.

Detalles de la medida GTO

La Orden de Vigilancia Geográfica obliga a todos los negocios de servicios monetarios situados en zonas consideradas de riesgo a reportar cualquier retiro que supere los 200 dólares. Esta acción busca identificar y bloquear el financiamiento de carteles criminales que intentan ocultar sus operaciones bajo la apariencia de transacciones pequeñas.

La implementación de esta medida comenzó en abril de 2025 y tendrá una vigencia de 179 días. Durante este tiempo, cualquier transacción sospechosa será notificada directamente a FinCEN, la red encargada de investigar delitos financieros en el país.

Zonas bajo vigilancia

Las áreas específicas incluidas en la lista de vigilancia son principalmente condados en California y Texas, que se encuentran cerca de la frontera con México y otras ciudades catalogadas como peligrosas por las autoridades federales. A continuación, se detallan las zonas afectadas:

California

• Imperial County: Códigos postales 92231, 92249, 92281, 92283

• San Diego County: Códigos postales 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173

Texas

• Cameron County: Códigos postales 78520, 78521

• El Paso County: Códigos postales 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935

• Hidalgo County: Códigos postales 78503, 78557, 78572, 78577, 78596

• Maverick County: Código postal 78852

• Webb County: Códigos postales 78040, 78041, 78043, 78045, 78046

La implementación de la Orden de Vigilancia Geográfica representa un esfuerzo significativo por parte del Gobierno de EEUU para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero. Los ciudadanos en las áreas afectadas deben estar conscientes de esta nueva normativa y sus implicaciones al realizar transacciones en efectivo.