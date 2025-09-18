Fórmula 1: Sergio Pérez es el "rey azteca" en el GP de Azerbaiyán

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 correrá el domingo 21 de septiembre a las 7:00 pm hora de Venezuela, el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima fecha del Mundial de Automovilismo, donde Sergio Pérez es el máximo monarca de la carrera callejera.

Esta será la séptima carrera que se realiza en la ciudad amurallada de Bakú, capital de Azerbaiyán. El circuito ha estado en el calendario desde el año 2017, solo en el año 2020 no se disputó el Gran Premio debido a la crisis mundial de Covid-19 que paralizó al planeta.

Además poseé la recta principal más larga de la temporada y es donde Valteri Bottas estableció el récord de velocidad punta para un F1 con 378 km/h con un Williams en 2016.

Pérez manda en Bakú

Sergio Pérez que logró correr las siete ediciones previas en Bakú y se estableció como el más ganador del GP con dos triunfos, año 2021 y 2023. Las dos victorias las logró con el equipo Red Bull Racing. Mientras en la división de pole position, Charles Leclerc domina el circuito con cuatro puesto de cuerda, todas seguidas desde 2021 a 2024.

En el renglon de ganadores los que siguen a Pérez con una victoria cada uno, son:

Daniel Ricciardo

Lewis Hamilton

Valteri Bottas

Max Verstappen

Oscar Piastri

Cómo fueron los triunfos de “Checo” Pérez

En 2021, fue el único triunfo que tuvo en esa temporada y el primero con Red Bull Racing. Esa carrera estuvo marcada por la relargada sobre el final del GP, debido a la bandera roja que generó Max Verstappen, quien lideraba de manera cómoda, pero un pinchazo lo hizo estrellarse contra los muros.

Pérez compartió la primera fila de salida con Lewis Hamilton que luchó ese año el título con Verstappen. En ese momento parecía que el inglés iba a poder vencer, pero sus frenos se recalentaron en la vuelta de formación, cuando se apagaron las luces del semáforo el piloto de Mercedes llegó a la primera curva líder pero no pudo detenerse, mientras que Pérez logró frenar bien y evitar el golpe con Hamilton, lideró esa última vuelta y ganó la carrera.

Mientras que la victoria de 2023 fue una demostración de fuerza por parte de Pérez, ese año el piloto azteca logró tomar la punta de la carrera en la vuelta diez y de ahí en adelante, nadie le quitó el primer lugar. Este resultado fue su sexto triunfo en la Fórmula 1 y su último en la máxima categoría.

Qué hace el mexicano

Sergio Pérez disfruta de sus últimos días de vacaciones, ya que su retiro le duró poco, tras su salida de Red Bull Racing en 2024. El mexicano volverá a las Fórmula 1 en 2026 con la escudería debutante Cadillac F1 que será motorizada por Ferrari y tendrá de compañero a Valtteri Bottas, este último es piloto de pruebas de Mercedes.