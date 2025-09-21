Estos son los candidatos dominicanos para ganar el Bate de Plata 2025

Suscríbete a nuestros canales

En esta recta final de la temporada regular de Grandes Ligas, varias dudas comienzan a disiparse sobre el destino de los equipos que apuntan a la postemporada y los jugadores que apuestan por premios individuales.

Más allá de la batalla por el Jugador Más Valioso, Novato del Año, Cy Young y otras distinciones de renombre, el estadístico dominicano, Wilber Sánchez, postuló algunos nombres con méritos para ganar el ''Bate de Plata''.

¿Quiénes podrían llevarse este galardón?

Por parte de la Liga Americana, el candidato parece muy claro y es el tercera base dominicano de Guardianes de Cleveland, José Ramírez. Cabe destacar que, el antesalista de 33 años ha ganado este trofeo en cinco temporadas (2017, 2018, 2020, 2022, 2024), pues busca hacerlo por segunda vez en años consecutivos.

Actualmente exhibe una línea ofensiva de .282 (AVG), .359 (OBP), .506 (SLG) y .865 (OPS).

En lo que respecta a la Liga Nacional, hay una variedad considerable de candidatos, entre los que destacan:

*Juan Soto (OF): El outfielder de Mets de Nueva York conquistó este premio durante 4 campañas al hilo (2020, 2021, 2022, 2023) y actualmente lidera en jonrones (42), OBP (.397), SLG (.533) y OPS (.930) a su equipo.

*Ketel Marte (2B): Este camarero de Cascabeles de Arizona busca repetir su galardón de 2024. Posee una línea ofensiva de .280 (AVG), .374 (OBP), .504 (SLG) y .878 (OPS).

*Geraldo Perdomo (SS): El torpedero y compañero de Marte, quiere ganar esta distinción por primera vez en una campaña superlativa para él ofensivamente. Ostenta promedio de .289, OBP de .391, SLG de .462 y OPS de .853 en 154 juegos disputados.

*Manny Machado (3B): El antesalista de Padres de San Diego quiere sumar su tercer Bate de Plata y ha tenido un año muy consistente con el madero. Su línea ofensiva es de .276 (AVG), .336 OBP, .462 (SLG), .798 (OPS).