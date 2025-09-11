MLB: Ketel Marte evita larga estadía en lista de lesionados (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El segunda base de los Cascabeles de Arizona, Ketel Marte, encendió las alarmas el miércoles tras abandonar el juego ante los Gigantes de San Francisco la parte baja del séptimo inning. El dominicano, de 31 años, mostró signos evidentes de dolor en el pie derecho y fue retirado del terreno acompañado por el cuerpo médico del equipo. Sin embargo, los primeros estudios médicos ofrecieron un panorama alentador: las radiografías descartaron cualquier tipo de fractura.

Parte médico optimista

El manager Torey Lovullo brindó declaraciones tranquilizadoras tras el encuentro, asegurando que Marte será evaluado nuevamente antes del inicio de la serie del viernes contra los Mellizos de Minnesota. “Las imágenes fueron negativas, lo cual es una gran noticia. Creemos que estará disponible para el próximo juego”, afirmó Lovullo.

La condición de Marte se mantiene bajo observación día a día, pero todo indica que la lesión no tendrá repercusiones a largo plazo. Su posible reincorporación rápida es clave para los desértios, que dependen de su producción ofensiva y liderazgo en el infield.

Ildemaro Vargas, opción de respaldo en segunda base

En caso de que Ketel Marte necesite más tiempo de recuperación, el venezolano Ildemaro Vargas se perfila como el principal candidato para ocupar la segunda base. Vargas, con experiencia en el equipo y versatilidad defensiva, podría asumir el rol temporal.