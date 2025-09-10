|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|4
|0
|Entradas
|NYM
|PHI
|1º
|J.T. Realmuto pega sencillo con línea a jardinero central Jose Siri. Harrison Bader anota Kyle Schwarber a 3ra. Bryce Harper a 2da.
|0
|1
|1º
|Max Kepler golpeado por lanzamiento. Kyle Schwarber anota Bryce Harper a 3ra. J.T. Realmuto a 2da.
|0
|2
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|2-0
|0
|0
|0
|.263
|J. Soto RF
|2-2
|0
|0
|0
|.264
|M. Vientos 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.242
|P. Alonso 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.268
|S. Marte DH
|1-0
|0
|0
|0
|.268
|B. Nimmo LF
|1-0
|0
|0
|0
|.263
|F. Alvarez C
|1-0
|0
|0
|0
|.254
|J. Siri CF
|1-0
|0
|0
|0
|.080
|L. Acuña 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.240
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Clay Holmes
|3.0
|2
|4
|4
|59-38
|3.66
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|H. Bader CF
|2-2
|1
|0
|0
|.283
|K. Schwarber DH
|0-0
|1
|0
|0
|.240
|B. Harper 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.263
|J. Realmuto C
|2-1
|0
|0
|1
|.264
|B. Marsh LF
|2-1
|0
|0
|0
|.283
|M. Kepler RF
|1-0
|0
|0
|1
|.215
|O. Kemp 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.230
|B. Stott SS
|2-0
|0
|0
|0
|.253
|D. Walton 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.000
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cristopher Sánchez
|3.1
|0
|2
|4
|43-29
|2.55
|
NY Mets
|
Philadelphia
|2
|H
|4
|0
|HR
|0
|3
|TB
|5
|1
|DEB
|6
|
NY Mets
|
Philadelphia
|4
|K
|4
|38
|ST
|29
|4
|H
|2
|2
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mets
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|2
|0
|Phillies
|2
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|4
|0
