NYM
76-69 (.524)
0
Alta 4th 1 out
2

PHI
85-60 (.586)
Mark Vientos

AL BATE

Mark Vientos (3B)
2 - 0
Cristopher Sánchez

LANZA

Cristopher Sánchez
3.1 IP, 0 CL, 4 K, 43 NP
Bolas:
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Juan Soto 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
En juego, out(s)
Changeup 85 MPH.
Rotación:2.008RPM
3
Bola mala
Sinker 95.3 MPH.
Rotación:2.086RPM
2
Foul
Sinker 95.2 MPH.
Rotación:2.106RPM
1
Bola mala
Changeup 86.9 MPH.
Rotación:2.137RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 - - - - - 0 2 0
2 0 0 - - - - - 2 4 0
Entradas NYM PHI
J.T. Realmuto pega sencillo con línea a jardinero central Jose Siri. Harrison Bader anota Kyle Schwarber a 3ra. Bryce Harper a 2da. 0 1
Max Kepler golpeado por lanzamiento. Kyle Schwarber anota Bryce Harper a 3ra. J.T. Realmuto a 2da. 0 2
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 2-0 0 0 0 .263
J. Soto RF 2-2 0 0 0 .264
M. Vientos 3B 2-0 0 0 0 .242
P. Alonso 1B 1-0 0 0 0 .268
S. Marte DH 1-0 0 0 0 .268
B. Nimmo LF 1-0 0 0 0 .263
F. Alvarez C 1-0 0 0 0 .254
J. Siri CF 1-0 0 0 0 .080
L. Acuña 2B 1-0 0 0 0 .240




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Clay Holmes 3.0 2 4 4 59-38 3.66
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
H. Bader CF 2-2 1 0 0 .283
K. Schwarber DH 0-0 1 0 0 .240
B. Harper 1B 1-0 0 0 0 .263
J. Realmuto C 2-1 0 0 1 .264
B. Marsh LF 2-1 0 0 0 .283
M. Kepler RF 1-0 0 0 1 .215
O. Kemp 3B 2-0 0 0 0 .230
B. Stott SS 2-0 0 0 0 .253
D. Walton 2B 1-0 0 0 0 .000




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Cristopher Sánchez 3.1 0 2 4 43-29 2.55

NY Mets
Philadelphia
2 H 4
0 HR 0
3 TB 5
1 DEB 6

NY Mets
Philadelphia
4 K 4
38 ST 29
4 H 2
2 BB 0
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 85 60 .586 - W2
Mets 76 69 .524 9.0 L4
Marlins 66 79 .455 19.0 L2
Braves 65 80 .448 20.0 L1
Nationals 60 84 .417 24.5 W4
Probabilidad de ganar
66.8 %
4 parte alta
(B:1 S:1 O:0)

NY Mets 0 - 2 Philadelphia
Datos del encuentro
Estadio: Citizens Bank Park
Localidad: Philadelphia, Pennsylvania
El clima: Partly Cloudy, 71 ºF
Capacidad: 42.901
Árbitros:
Home Plate: Ryan Wills
1era base: Stu Scheurwater
2da base: Will Little
3era base: Ryan Additon
EN VIVO